OpenRemote 是一个 100% 开源的物联网平台，它允许您从任何设备摄取数据，建模真实世界的资产，通过规则自动化行为，并交付自定义前端——所有这些都来自一个单一的自托管堆栈。它开箱即用地支持 MQTT、HTTP/REST、KNX、Velbus、Modbus 和 Zigbee 等协议，此外还有一个用于自定义集成的管理器 API。

在您的 VPS 上自托管 OpenRemote 可以将遥测数据、自动化逻辑和最终用户数据保留在您控制的基础设施上，无需按设备付费，也无供应商锁定。此模板捆绑了管理器、Keycloak 身份、PostgreSQL 和一个带有自动 Let's Encrypt 证书的 HAProxy 边缘，因此堆栈在启动后即可通过 HTTPS 和 MQTT/TLS 接收设备。