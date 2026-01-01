一键部署安装 OpenRemote。
用于资产管理、楼宇自动化、能源监测和互联设备编排的开源物联网平台。
为 OpenRemote 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OpenRemote 构建什么
OpenRemote 是一个 100% 开源的物联网平台，它允许您从任何设备摄取数据，建模真实世界的资产，通过规则自动化行为，并交付自定义前端——所有这些都来自一个单一的自托管堆栈。它开箱即用地支持 MQTT、HTTP/REST、KNX、Velbus、Modbus 和 Zigbee 等协议，此外还有一个用于自定义集成的管理器 API。
在您的 VPS 上自托管 OpenRemote 可以将遥测数据、自动化逻辑和最终用户数据保留在您控制的基础设施上，无需按设备付费，也无供应商锁定。此模板捆绑了管理器、Keycloak 身份、PostgreSQL 和一个带有自动 Let's Encrypt 证书的 HAProxy 边缘，因此堆栈在启动后即可通过 HTTPS 和 MQTT/TLS 接收设备。
OpenRemote 的主要功能
多协议代理
通过 MQTT、HTTP、KNX、Velbus、Modbus、Zigbee 等协议连接设备，无需为每次集成编写协议代码。
资产和属性模型
将真实世界的事物（例如建筑物、车辆、能源计量表）建模为具有属性、元数据和历史数据点的类型化资产。
当-则规则和流程规则
自动化行为，可使用可视化“当-则”编辑器、基于流程的规则，或用于高级场景的 JavaScript 和 Groovy。
多租户域
将客户或站点隔离到独立的由 Keycloak 支持的领域中，每个领域都拥有独立的用户、资产和仪表板。
洞察仪表板
无需导出到单独的分析工具，即可基于实时和历史属性数据构建自定义仪表板。
MQTT 和 HTTP API
在端口8883上暴露一个内置的MQTT代理，以及REST和WebSocket API，以便外部系统能够读写资产状态。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenRemote
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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