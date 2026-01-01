Zipline 是一个自托管的文件和图片上传服务器，专为需要快速、可靠共享并完全掌控自己数据的高级用户设计。它开箱即用地支持 ShareX、Flameshot 和其他截图工具，使其成为 Imgur 或 file.io 等基于云的上传服务的无缝替代品。

除了简单的上传功能，Zipline 还包括 URL 缩短、代码粘贴板、文件夹组织、嵌入自定义和用户管理功能。在您自己的 VPS 上自托管意味着无限存储、无文件大小限制以及每次上传的完全隐私。