SkySend 是一个极简的、可自托管的服务，用于通过端到端加密共享文件和笔记。文件和笔记在到达服务器之前，会使用 AES-256-GCM 完全在浏览器中加密，因此服务器只存储加密的数据块，并且永远无法访问解密密钥。没有账户、没有遥测、也没有分析。

在您自己的 VPS 上自托管 SkySend，可以使共享内容完全在您的控制之下，同时保留零知识加密的隐私保障。受 Mozilla Send 和 PrivateBin 的启发，它使用 HKDF-SHA256 密钥派生和 Argon2id 密码保护等现代安全原语，为商业文件共享服务提供了一个快速、安全的替代方案。