部署 SkySend 一键安装。
端到端加密、可自托管的文件和笔记共享，采用零知识服务器架构。
为 SkySend 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
SkySend 的主要功能
零知识加密
AES-256-GCM 流式加密完全在浏览器中执行，解密密钥仅存在于 URL 片段中，并且永远不会到达服务器。
无需账号
即时上传文件或分享笔记，无需注册、遥测或跟踪 — 分享链接适用于任何接收者，无需注册。
加密笔记
分享文本片段、密码、带有语法高亮的代码、Markdown 或 SSH 密钥，并可选择阅后即焚和配置查看限制。
密码保护
可选的 Argon2id 密码保护，具有内存密集型、抗 GPU 的密钥派生功能，以防御针对共享内容的暴力破解攻击。
S3兼容存储
可选的后端支持 Cloudflare R2、AWS S3、MinIO、Hetzner 和 Wasabi，并提供预签名URL，用于强制执行过期和限制的直接下载。
可配置过期
设置每次上传的下载限制和过期时间，自动清理过期条目，并提供内置仪表板用于跟踪活跃共享。
为什么要在 Hostinger 上运行 SkySend
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。