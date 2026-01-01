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端到端加密、可自托管的文件和笔记共享，采用零知识服务器架构。

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AMD EPYC 处理器
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 SkySend 构建什么

SkySend 是一个极简的、可自托管的服务，用于通过端到端加密共享文件和笔记。文件和笔记在到达服务器之前，会使用 AES-256-GCM 完全在浏览器中加密，因此服务器只存储加密的数据块，并且永远无法访问解密密钥。没有账户、没有遥测、也没有分析。

在您自己的 VPS 上自托管 SkySend，可以使共享内容完全在您的控制之下，同时保留零知识加密的隐私保障。受 Mozilla Send 和 PrivateBin 的启发，它使用 HKDF-SHA256 密钥派生和 Argon2id 密码保护等现代安全原语，为商业文件共享服务提供了一个快速、安全的替代方案。

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你可以用 {name} 构建什么

SkySend 的主要功能

零知识加密

AES-256-GCM 流式加密完全在浏览器中执行，解密密钥仅存在于 URL 片段中，并且永远不会到达服务器。

无需账号

即时上传文件或分享笔记，无需注册、遥测或跟踪 — 分享链接适用于任何接收者，无需注册。

加密笔记

分享文本片段、密码、带有语法高亮的代码、Markdown 或 SSH 密钥，并可选择阅后即焚和配置查看限制。

密码保护

可选的 Argon2id 密码保护，具有内存密集型、抗 GPU 的密钥派生功能，以防御针对共享内容的暴力破解攻击。

S3兼容存储

可选的后端支持 Cloudflare R2、AWS S3、MinIO、Hetzner 和 Wasabi，并提供预签名URL，用于强制执行过期和限制的直接下载。

可配置过期

设置每次上传的下载限制和过期时间，自动清理过期条目，并提供内置仪表板用于跟踪活跃共享。

为什么要在 Hostinger 上运行 SkySend

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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