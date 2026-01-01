Jellyseerr 是一个用于自托管媒体服务器的媒体请求和管理前端，旨在为用户提供一种精致的方式来发现和请求内容，而无需直接访问 Sonarr 或 Radarr。用户可以浏览丰富的目录，提交请求，并在内容可用时收到通知——而管理员则可以通过简洁的仪表板批准请求并管理内容交付。

将 Jellyseerr 与您的媒体服务器一起自托管，可将所有请求历史记录、用户账户和集成凭据保存在您自己的 VPS 上。用户可以全天候 24/7 从任何设备浏览和请求内容，并且通过其现有的 Jellyfin、Emby 或 Plex 账户进行单点登录，使他们从登录那一刻起就能获得无缝体验。