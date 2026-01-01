一键部署 Jellyseerr
适用于 Jellyfin、Emby 和 Plex 的媒体请求管理工具，让用户发现和请求电影和电视节目。
为 Jellyseerr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Jellyseerr 构建什么
Jellyseerr 是一个用于自托管媒体服务器的媒体请求和管理前端，旨在为用户提供一种精致的方式来发现和请求内容，而无需直接访问 Sonarr 或 Radarr。用户可以浏览丰富的目录，提交请求，并在内容可用时收到通知——而管理员则可以通过简洁的仪表板批准请求并管理内容交付。
将 Jellyseerr 与您的媒体服务器一起自托管，可将所有请求历史记录、用户账户和集成凭据保存在您自己的 VPS 上。用户可以全天候 24/7 从任何设备浏览和请求内容，并且通过其现有的 Jellyfin、Emby 或 Plex 账户进行单点登录，使他们从登录那一刻起就能获得无缝体验。
Jellyseerr 的主要功能
Jellyfin SSO
用户使用他们现有的 Jellyfin、Emby 或 Plex 凭据登录 — 您的现有媒体服务器用户无需单独创建帐户。
Sonarr 和 Radarr 集成
已批准的请求会直接发送到 Sonarr 或 Radarr，以便自动下载并添加到媒体库，无需管理员手动操作。
请求审批工作流程
管理员从中央仪表板审查待处理的请求，并在履行开始之前单击一下即可批准或拒绝它们。
细粒度权限
基于角色的访问控制，通过设置每个用户的请求配额和限制，可防止任何单个用户使下载队列过载。
多渠道通知
当用户请求的内容可供观看时，通过 Discord、Telegram、Slack、电子邮件、Pushover 和 Webhook 通知他们。
为什么要在 Hostinger 上运行 Jellyseerr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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