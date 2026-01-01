一键安装部署 PentAGI。
完全自主的AI代理系统，可从一个单一的自托管仪表板运行复杂的渗透测试任务。
为 PentAGI 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
PentAGI 的主要功能
自主AI智能体
规划师、研究员、编码员和渗透测试代理协作执行完整的任务，无需逐步人工输入。
自带 LLM
接入 OpenAI、Anthropic、Google Gemini、DeepSeek 或本地 Ollama 模型，并随时切换提供商。
隔离工具执行
代理启动一次性 Docker 容器以运行安全工具，使每个命令都在沙盒中运行，与主机隔离。
向量知识库
捆绑的pgvector数据库为代理提供了关于在任务中发现、目标和先前步骤的长期记忆。
内置网络研究
集成式抓取工具和搜索连接器让代理按需收集漏洞利用、安全公告和文档。
为什么要在 Hostinger 上运行 PentAGI
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。