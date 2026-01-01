PentAGI 是一个完全自主的AI代理系统，无需持续的人工监督即可执行复杂的渗透测试任务。它协调专业的AI代理——规划者、研究员、编码员和渗透测试员——这些代理能够对目标进行推理，选择合适的工具，并在隔离的Docker容器内执行它们，以发现和验证漏洞。

连接你自己的OpenAI、Anthropic或Google Gemini密钥，PentAGI 将驱动整个任务，从侦察到报告，使用由pgvector数据库支持的可搜索知识库和内置网络爬虫。在你自己的VPS上自托管可以将敏感的扫描数据、凭据和发现完全保留在你的基础设施上，而不是第三方安全服务。