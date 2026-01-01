Shiori 是一个用 Go 语言编写的自托管书签管理器，旨在作为 Pocket 和 Instapaper 的注重隐私的替代品。它将网页保存为离线档案 — 这样即使来源离线、被付费墙阻挡或完全消失，您的书签仍然可读。凭借超过 9,000 个 GitHub 星标，它已成为研究人员、开发人员以及注重隐私的读者构建个人知识库的首选。

在您的 VPS 上自托管 Shiori 可以使阅读列表和存档内容完全私密，没有第三方跟踪或数据收集。与施加存储和保留限制的免费云服务不同，VPS 托管为您提供无限容量和对档案的完全控制。