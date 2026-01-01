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自托管书签管理器，可自动离线存档网页，即使原始内容消失，保存的内容仍可访问。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Shiori 构建什么

Shiori 是一个用 Go 语言编写的自托管书签管理器，旨在作为 Pocket 和 Instapaper 的注重隐私的替代品。它将网页保存为离线档案 — 这样即使来源离线、被付费墙阻挡或完全消失，您的书签仍然可读。凭借超过 9,000 个 GitHub 星标，它已成为研究人员、开发人员以及注重隐私的读者构建个人知识库的首选。

在您的 VPS 上自托管 Shiori 可以使阅读列表和存档内容完全私密，没有第三方跟踪或数据收集。与施加存储和保留限制的免费云服务不同，VPS 托管为您提供无限容量和对档案的完全控制。

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你可以用 {name} 构建什么

Shiori 的主要功能

离线页面归档

保存每个已书签页面的本地副本，这样即使原始URL离线或被付费墙阻挡，内容仍可阅读。

全文搜索

搜索所有书签和已归档的页面内容，从而可以快速查找数千个已保存页面中的特定信息。

浏览器扩展

一键从 Chrome 和 Firefox 保存书签，无需离开当前页面，并在后台自动创建存档。

Pocket 导入

迁移现有的Netscape书签格式的Pocket库，保留标签，并使向自托管归档的过渡无缝衔接。

REST API 和 CLI

完整的REST API和命令行界面支持与自动化脚本和自定义工具集成，其功能超越了网页界面。

为什么要在 Hostinger 上运行 Shiori

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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