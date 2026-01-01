Black Candy 是一款开源、自托管的音乐流媒体服务器，可将您的个人音频收藏变成一个私人流媒体服务，您可以通过任何浏览器或其官方移动应用程序访问。它会扫描您的音乐库，读取元数据和专辑封面，并通过一个简洁、响应式的网页播放器呈现所有内容，包含播放列表、搜索和多用户账户功能。

与商业流媒体平台不同，Black Candy 将您的每一首歌曲、播放列表和收听习惯都保存在您自己的基础设施上。没有订阅费，没有未经警告就更改的目录，也没有对您高质量文件的压缩——只有您自己的音乐，以完整保真度从您的 VPS 流式传输到您使用的每个设备。