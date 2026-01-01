一键安装部署 Black Candy。
自托管音乐流媒体服务器，配备简洁的网页播放器和官方移动应用程序，专为您的个人音乐收藏打造。
为 Black Candy 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Black Candy 的主要功能
个人音乐流媒体
从任何浏览器或官方移动应用程序流式传输您自己的收藏，并支持完整的专辑封面、元数据和搜索功能。
多用户帐户
为每个听众提供自己的登录名、播放列表和收听历史记录，同时在一个服务器上共享一个库。
实时转码
自动将音频转换为可流式传输的比特率，以便在慢速或移动连接上播放时保持流畅，而不改变原始文件。
播放列表和搜索
创建手动或智能播放列表，并通过快速全文搜索立即找到任何艺术家、专辑或曲目。
完全数据所有权
您的音乐、播放列表和收听数据保存在您的VPS上 — 无需订阅，没有跟踪，也没有会消失的目录。
为什么要在 Hostinger 上运行 Black Candy
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。