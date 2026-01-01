ChiefOnboarding是一个免费的开源员工入职平台，可帮助HR团队和经理自动化整个新员工入职流程——从入职前清单到账户配置和任务分配。新员工可以通过网络门户或直接通过Slack机器人完成入职，无论他们在哪里工作，都能让流程感觉自然。

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