一键部署 Eclipse Mosquitto。
轻量级开源 MQTT 代理，用于连接物联网设备、传感器和应用程序，并支持发布/订阅消息传递。
为 Eclipse Mosquitto 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Eclipse Mosquitto 的主要功能
MQTT 协议支持
支持 MQTT 5.0、3.1.1 和 3.1 版本，确保与各种物联网设备、库和客户端工具兼容。
密码验证
预配置的基于密码的身份验证从代理启动的那一刻起就阻止未经授权的连接，无需额外设置。
消息持久性
保留消息和QoS传输保证在代理重启后仍可保留，确保设备在停机后重新连接时能收到错过的更新。
主题访问控制
ACL 规则限制哪些客户端可以发布或订阅特定主题，从而实现细粒度的多租户代理配置。
TLS 加密
原生 TLS/SSL 支持加密所有客户端连接，保护传感器数据和控制命令在不可信网络中传输。
为什么要在 Hostinger 上运行 Eclipse Mosquitto
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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