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轻量级开源 MQTT 代理，用于连接物联网设备、传感器和应用程序，并支持发布/订阅消息传递。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Eclipse Mosquitto 构建什么

Eclipse Mosquitto是MQTT协议的参考开源实现，支持5.0、3.1.1和3.1版本。MQTT的最小二进制开销和发布/订阅模型使其成为物联网传感器网络、智能家居中心以及任何对带宽和电池寿命有要求的应用的标准选择。Mosquitto被部署在从单个树莓派家庭设置到大规模工业物联网部署的生产环境中。

此模板部署Mosquitto，默认启用密码认证，并为消息数据和配置提供持久存储。自托管为您提供无限连接和消息，无需按设备付费，对访问控制列表的完全控制，以及共享云代理无法保证的一致低延迟交付。

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你可以用 {name} 构建什么

Eclipse Mosquitto 的主要功能

MQTT 协议支持

支持 MQTT 5.0、3.1.1 和 3.1 版本，确保与各种物联网设备、库和客户端工具兼容。

密码验证

预配置的基于密码的身份验证从代理启动的那一刻起就阻止未经授权的连接，无需额外设置。

消息持久性

保留消息和QoS传输保证在代理重启后仍可保留，确保设备在停机后重新连接时能收到错过的更新。

主题访问控制

ACL 规则限制哪些客户端可以发布或订阅特定主题，从而实现细粒度的多租户代理配置。

TLS 加密

原生 TLS/SSL 支持加密所有客户端连接，保护传感器数据和控制命令在不可信网络中传输。

为什么要在 Hostinger 上运行 Eclipse Mosquitto

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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