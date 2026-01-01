Eclipse Mosquitto是MQTT协议的参考开源实现，支持5.0、3.1.1和3.1版本。MQTT的最小二进制开销和发布/订阅模型使其成为物联网传感器网络、智能家居中心以及任何对带宽和电池寿命有要求的应用的标准选择。Mosquitto被部署在从单个树莓派家庭设置到大规模工业物联网部署的生产环境中。

此模板部署Mosquitto，默认启用密码认证，并为消息数据和配置提供持久存储。自托管为您提供无限连接和消息，无需按设备付费，对访问控制列表的完全控制，以及共享云代理无法保证的一致低延迟交付。