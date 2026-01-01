Manticore Search 是一个强大的开源数据库，专为搜索而构建。它于2017年创建，作为Sphinx Search项目的延续，在一个引擎中结合了全文搜索、向量相似度搜索和实时分析 — 可通过熟悉的MySQL协议或JSON HTTP API访问。

与Elasticsearch不同，Manticore是用C++编写的，需要最少的资源，同时在数十亿文档中提供卓越的查询性能。在您自己的VPS上自托管，让您完全掌控您的搜索基础设施 — 没有按查询收费、没有供应商锁定，也没有JVM开销。