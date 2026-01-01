Svix 是一个开源的、企业级的 Webhook 交付平台，它处理大规模发送可靠 Webhook 所涉及的一切。它管理带有指数退避的自动重试、端点健康监控、消息签名和验证，以及每次交付尝试的完整审计日志——因此您无需自己构建任何这些基础设施。

一个可嵌入的门户组件让您的应用程序客户能够自行管理他们的 Webhook 端点和事件订阅。Svix 采用 Rust 构建以实现高性能，它与 PostgreSQL 和 Redis 配合运行，并通过官方 SDK 为所有主流语言提供 REST API。在您的 VPS 上自托管可将所有 Webhook 数据置于您的控制之下。