一键安装部署 Checkcle。
开源实时监控平台，用于正常运行时间、基础设施和 SSL 跟踪，并提供公共状态页面。
为 Checkcle 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Checkcle 构建什么
Checkcle 是一个全栈监控平台，通过一个自托管的仪表板，为 DevOps 团队和系统管理员提供对网站、API、服务器和 SSL 证书的统一可见性。它监控 HTTP、TCP、DNS 和 ping 端点，以及 Linux 和 Windows 服务器指标——CPU、RAM、磁盘和网络——所有这些都实时进行。
与按监控器或按用户收费的 SaaS 监控工具不同，在您自己的 VPS 上自托管 Checkcle 意味着无限的监控器、完整的数据所有权和无重复费用。通过 Telegram、Slack、Discord、电子邮件和 Matrix 进行的公共状态页面和多渠道警报，在事件发生时让您的团队和用户随时了解情况。
Checkcle 的主要功能
正常运行时间监控
监控 HTTP、TCP、DNS 和 ping 端点，支持可配置的间隔、响应时间跟踪和即时宕机警报。
服务器基础设施指标
通过轻量级的一行代理安装，跟踪 Linux 和 Windows 服务器上的 CPU、RAM、磁盘和网络使用情况。
SSL 和 域名跟踪
监控 SSL 证书过期和域名状态，以防止因证书过期或配置错误而导致意外中断。
公开状态页面
通过可定制的面向公众的状态页面，与用户和利益相关者分享实时运营状态。
多渠道警报
使用可自定义的警报模板，将事件通知发送到 Telegram、Slack、Discord、电子邮件和 Matrix。
为什么要在 Hostinger 上运行 Checkcle
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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