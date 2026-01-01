Checkcle 是一个全栈监控平台，通过一个自托管的仪表板，为 DevOps 团队和系统管理员提供对网站、API、服务器和 SSL 证书的统一可见性。它监控 HTTP、TCP、DNS 和 ping 端点，以及 Linux 和 Windows 服务器指标——CPU、RAM、磁盘和网络——所有这些都实时进行。

与按监控器或按用户收费的 SaaS 监控工具不同，在您自己的 VPS 上自托管 Checkcle 意味着无限的监控器、完整的数据所有权和无重复费用。通过 Telegram、Slack、Discord、电子邮件和 Matrix 进行的公共状态页面和多渠道警报，在事件发生时让您的团队和用户随时了解情况。