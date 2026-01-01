Syncthing 是一款去中心化的文件同步工具，可以在您的设备之间持续同步文件，无需任何中央服务器。所有数据都保留在您的设备上，并通过 TLS 加密和完美前向保密进行传输 — 无需云中间商，无需账户。

在 VPS 上自托管 Syncthing 可以创建一个 24/7 全天候在线的持久同步节点，确保您的所有设备即使在某些设备离线时也能保持最新。凭借对文件夹版本控制、冲突处理和跨平台客户端的支持，Syncthing 是 Dropbox 和 Google Drive 的隐私优先替代方案。