一键安装部署 Cassandra Reaper。
集中式修复调度器和Web UI，用于保持Apache Cassandra集群的健康和一致性。
为 Cassandra Reaper 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Cassandra Reaper 构建什么
Cassandra Reaper 是事实上的开源工具，用于协调跨单数据中心和多站点集群的 Apache Cassandra 修复。Reaper 最初由 Spotify 创建并由 The Last Pickle 维护，它将大型修复任务分割成可管理的单元，在节点之间择机运行，并在故障后安全恢复——用有状态、可观察的工作流取代了脆弱的 cron 驱动的 nodetool 脚本。
在您的 VPS 上自托管 Reaper 为操作员提供了一个专用的控制平面，其中包含 Web UI、REST API 和指标端点。此部署捆绑了一个 Apache Cassandra 节点，因此您可以立即连接、安排和执行修复，然后根据需要通过 JMX 注册其他生产集群。
Cassandra Reaper 的主要功能
分段维修
将修复工作拆分成小范围，并机会性地跨节点运行它们，以避免集群过载。
修复排程
为每个键空间安排定期修复，并可配置修复强度、并行度和段计数。
多集群控制
通过一个统一的 Web UI 和 REST API，注册并管理多个 Cassandra 集群的修复。
暂停和恢复
有状态的修复运行可以暂停、恢复，即使在重启后也能恢复，且不丢失进度。
指标和可观测性
内置的 Dropwizard 指标暴露了修复进度、段状态以及 JMX 集群健康状况，用于监控。
为什么要在 Hostinger 上运行 Cassandra Reaper
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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