Cassandra Reaper 是事实上的开源工具，用于协调跨单数据中心和多站点集群的 Apache Cassandra 修复。Reaper 最初由 Spotify 创建并由 The Last Pickle 维护，它将大型修复任务分割成可管理的单元，在节点之间择机运行，并在故障后安全恢复——用有状态、可观察的工作流取代了脆弱的 cron 驱动的 nodetool 脚本。

在您的 VPS 上自托管 Reaper 为操作员提供了一个专用的控制平面，其中包含 Web UI、REST API 和指标端点。此部署捆绑了一个 Apache Cassandra 节点，因此您可以立即连接、安排和执行修复，然后根据需要通过 JMX 注册其他生产集群。