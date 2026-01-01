一键部署 Grafana Loki。
水平可扩展的日志聚合系统，受 Prometheus 启发，旨在经济高效地索引标签而非全文。
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你可以用 Grafana Loki 构建什么
Grafana Loki 是一个由 Grafana Labs 构建的开源日志聚合系统，它采用 Prometheus 的日志处理方法 — 它只索引每个流的一小部分元数据标签，而不是完整的日志内容，这使得存储成本和运营开销远低于传统的日志数据库。日志由 Promtail、Grafana Alloy、Fluent Bit 或 Vector 等代理推送，并使用 LogQL 进行查询。
此模板将 Loki 与 Grafana 捆绑在一起，Grafana 预配置为 UI，并将 Loki 预配置为默认数据源，因此，堆栈启动后，日志即可在“探索”视图中进行搜索。在 VPS 上自托管可将敏感的应用程序和审计日志完全保留在您自己的基础设施中，且不收取每 GB 的摄取费用。
Grafana Loki 的主要功能
基于标签的索引
Loki 只索引每个日志流的少量元数据标签，而不是完整的有效负载，与 Elasticsearch 风格的引擎相比，这降低了存储和内存成本。
LogQL 查询语言
使用受 PromQL 启发的语法查询日志，该语法支持过滤、解析和指标提取，以便您可以直接从日志行中绘制错误率和延迟图表。
捆绑的 Grafana UI
随附的 Grafana 实例预配置了 Loki 作为数据源，可在第一天用于探索视图、仪表盘和统一告警。
多智能体摄取
接受来自 Promtail、Grafana Alloy、Fluent Bit、Vector、Logstash 以及任何支持 Loki 推送 API 的客户端的日志，以便在您的堆栈中进行灵活的收集。
统一告警
通过 Grafana 定义基于 LogQL 的告警规则，并将通知路由到 Slack、PagerDuty、电子邮件和 Webhook，与您现有的指标告警一起。
文件系统支持的存储
默认的单二进制模式将块和TSDB索引持久化到磁盘上的Docker卷，无需外部对象存储即可开始使用。
为什么要在 Hostinger 上运行 Grafana Loki
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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