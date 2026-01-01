Grafana Loki 是一个由 Grafana Labs 构建的开源日志聚合系统，它采用 Prometheus 的日志处理方法 — 它只索引每个流的一小部分元数据标签，而不是完整的日志内容，这使得存储成本和运营开销远低于传统的日志数据库。日志由 Promtail、Grafana Alloy、Fluent Bit 或 Vector 等代理推送，并使用 LogQL 进行查询。

此模板将 Loki 与 Grafana 捆绑在一起，Grafana 预配置为 UI，并将 Loki 预配置为默认数据源，因此，堆栈启动后，日志即可在“探索”视图中进行搜索。在 VPS 上自托管可将敏感的应用程序和审计日志完全保留在您自己的基础设施中，且不收取每 GB 的摄取费用。