一键部署 OpenFGA。
受 Google Zanzibar 启发的高性能授权引擎，用于通过 HTTP 和 gRPC API 建模和实施细粒度访问控制。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OpenFGA 构建什么
OpenFGA 是一个开源的授权引擎，它基于 Google Zanzibar 的原则构建——Google Zanzibar 是驱动 Google Drive、Docs 和 Calendar 的全球分布式权限系统。它允许工程团队使用人类可读的建模语言定义和实施细粒度访问控制策略，然后通过简单的 HTTP 或 gRPC API 以高吞吐量评估这些策略。ReBAC（基于关系的访问控制）、RBAC（基于角色的）和 ABAC（基于属性的）模型都得到原生支持，并且可以在单个授权模式中组合使用。
在您的 VPS 上自托管 OpenFGA，可以使授权逻辑和关系数据完全由您控制，没有供应商锁定或按次检查计费。授权检查针对您自己的 PostgreSQL 存储以低延迟运行，并且 API 通过官方 SDK 与任何语言编写的应用程序无缝集成。
OpenFGA 的主要功能
谷歌桑给巴尔模型
将授权策略表达为类型化的关系元组——与 Google 云端硬盘采用的相同方法——从而实现跨服务的一致、可扩展的访问控制。
低延迟检查
专为请求关键路径设计，OpenFGA 在毫秒级时间内评估授权检查，从而使权限决策永远不会成为面向用户的请求中的瓶颈。
HTTP 和 gRPC API
评估访问检查、写入关系元组，并通过 HTTP 和 gRPC 扩展访问树，附带 Go、Node.js、Python、Java 和 .NET 的官方 SDK。
多种认证模式
定义 RBAC、ReBAC 和 ABAC 策略 — 或将这三者结合起来 — 在一个单一的授权方案中，该方案涵盖您应用程序中的所有资源类型。
PostgreSQL 持久化
关系元组和模型版本存储在 PostgreSQL 数据库中，提供具有事务一致性的持久化、可查询的授权状态。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenFGA
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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