OpenFGA 是一个开源的授权引擎，它基于 Google Zanzibar 的原则构建——Google Zanzibar 是驱动 Google Drive、Docs 和 Calendar 的全球分布式权限系统。它允许工程团队使用人类可读的建模语言定义和实施细粒度访问控制策略，然后通过简单的 HTTP 或 gRPC API 以高吞吐量评估这些策略。ReBAC（基于关系的访问控制）、RBAC（基于角色的）和 ABAC（基于属性的）模型都得到原生支持，并且可以在单个授权模式中组合使用。

在您的 VPS 上自托管 OpenFGA，可以使授权逻辑和关系数据完全由您控制，没有供应商锁定或按次检查计费。授权检查针对您自己的 PostgreSQL 存储以低延迟运行，并且 API 通过官方 SDK 与任何语言编写的应用程序无缝集成。