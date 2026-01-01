TaskTrove 是一款轻量级的自托管任务管理应用程序，它将所有数据存储为纯 JSON 文件——无需数据库。它解析日期和时间的自然语言输入，支持无限子任务和重复任务模式，并通过颜色编码的标签将工作组织成项目。多种视图——列表、看板和日历——让您可以根据当前需求以任何布局处理任务。

与通过第三方服务器同步数据的云待办事项应用程序不同，TaskTrove 完全在您自己的 VPS 上运行，没有跟踪、没有使用分析，也没有外部 API 依赖。任务数据以可读的 JSON 文件形式存储，可以使用任何文本编辑器进行备份、传输或检查。