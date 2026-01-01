一键部署 NextChat。
自托管 AI 聊天界面，通过一个精致的界面支持 OpenAI、Claude、Gemini 以及 20 多个提供商。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 NextChat 构建什么
NextChat（前身为 ChatGPT-Next-Web）是一个开源聊天界面，在 GitHub 上拥有 88,000 多个星标 — 是目前最受欢迎的自托管 AI 聊天客户端。它连接到 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、DeepSeek 和数十个其他提供商，让您可以通过一个统一的用户界面与任何大型语言模型 (LLM) 聊天，无需在不同仪表板之间切换或支付第三方封装服务的费用。
自托管 NextChat 可以保护您的 API 密钥和聊天记录的隐私。访问可以通过密码锁定，并且所有聊天数据都存储在用户的浏览器中 — 无需管理数据库，也没有服务器端数据保留。
NextChat 的主要功能
多提供商支持
从一个统一的用户界面，无需切换工具，即可连接到 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、DeepSeek、Azure OpenAI 以及20多个其他提供商。
内置提示库
数百个预构建的系统提示，用于写作、编码、分析和翻译——或者创建并保存您自己的自定义模板。
访问代码保护
通过密码限制谁可以使用您的实例，防止在公开部署时未经授权使用您的API密钥。
无需数据库
所有对话都存储在用户的浏览器中 — 服务器保持无状态，从而使部署和维护工作量降至最低。
Markdown 和代码渲染
响应支持完整的 Markdown 渲染，包括语法高亮的代码块、表格、LaTeX 数学公式和内联 HTML。
MCP 插件支持
启用模型上下文协议 (MCP)，以通过外部工具、文件访问和自定义集成来扩展助手。
为什么要在 Hostinger 上运行 NextChat
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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