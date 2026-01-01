NextChat（前身为 ChatGPT-Next-Web）是一个开源聊天界面，在 GitHub 上拥有 88,000 多个星标 — 是目前最受欢迎的自托管 AI 聊天客户端。它连接到 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、DeepSeek 和数十个其他提供商，让您可以通过一个统一的用户界面与任何大型语言模型 (LLM) 聊天，无需在不同仪表板之间切换或支付第三方封装服务的费用。

自托管 NextChat 可以保护您的 API 密钥和聊天记录的隐私。访问可以通过密码锁定，并且所有聊天数据都存储在用户的浏览器中 — 无需管理数据库，也没有服务器端数据保留。