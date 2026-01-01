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自托管的Pinterest风格图片板，用于保存、标记和整理图片和视频。

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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Pinry 构建什么

Pinry 是一个开源的、自托管的图片板，它允许您以视觉上吸引人的平铺布局收集、标记和浏览图片、视频和网页 — 类似于 Pinterest，但完全由您掌控。它结合了 Django REST Framework 后端和 Vue.js 前端，并作为一个由 SQLite 支持的独立 Docker 容器发布，实现零依赖设置。

自托管 Pinry 意味着您的个人收藏将私密地保存在您自己的 VPS 上，没有算法推荐、没有广告，如果您启用公共访问，浏览时也无需帐户。多用户支持、公共和私人画板、浏览器扩展兼容性以及完整的 REST API 使其既适用于个人收藏，也适用于小型协作团队。

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你可以用 {name} 构建什么

Pinry 的主要功能

基于标签的发现

为每个图钉分配多个标签，并按标签即时筛选您的整个收藏 — 无需嵌套文件夹。

多用户画板

为每个用户创建单独的看板，并通过为每个看板设置公共或私人访问权限来控制可见性。

浏览器扩展支持

使用官方浏览器扩展程序，将图像直接从任何网页保存到您的 Pinry 画板。

REST API

通过内置的Django REST Framework API，自动化图钉创建并以编程方式管理收藏。

多架构 Docker 镜像

官方镜像支持AMD64、ARMv7和ARMv8——可运行于标准VPS服务器以及基于ARM的开发板。

为什么要在 Hostinger 上运行 Pinry

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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