一键安装部署 Pinry。
自托管的Pinterest风格图片板，用于保存、标记和整理图片和视频。
为 Pinry 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Pinry 构建什么
Pinry 是一个开源的、自托管的图片板，它允许您以视觉上吸引人的平铺布局收集、标记和浏览图片、视频和网页 — 类似于 Pinterest，但完全由您掌控。它结合了 Django REST Framework 后端和 Vue.js 前端，并作为一个由 SQLite 支持的独立 Docker 容器发布，实现零依赖设置。
自托管 Pinry 意味着您的个人收藏将私密地保存在您自己的 VPS 上，没有算法推荐、没有广告，如果您启用公共访问，浏览时也无需帐户。多用户支持、公共和私人画板、浏览器扩展兼容性以及完整的 REST API 使其既适用于个人收藏，也适用于小型协作团队。
Pinry 的主要功能
基于标签的发现
为每个图钉分配多个标签，并按标签即时筛选您的整个收藏 — 无需嵌套文件夹。
多用户画板
为每个用户创建单独的看板，并通过为每个看板设置公共或私人访问权限来控制可见性。
浏览器扩展支持
使用官方浏览器扩展程序，将图像直接从任何网页保存到您的 Pinry 画板。
REST API
通过内置的Django REST Framework API，自动化图钉创建并以编程方式管理收藏。
多架构 Docker 镜像
官方镜像支持AMD64、ARMv7和ARMv8——可运行于标准VPS服务器以及基于ARM的开发板。
为什么要在 Hostinger 上运行 Pinry
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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