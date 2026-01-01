Pinry 是一个开源的、自托管的图片板，它允许您以视觉上吸引人的平铺布局收集、标记和浏览图片、视频和网页 — 类似于 Pinterest，但完全由您掌控。它结合了 Django REST Framework 后端和 Vue.js 前端，并作为一个由 SQLite 支持的独立 Docker 容器发布，实现零依赖设置。

自托管 Pinry 意味着您的个人收藏将私密地保存在您自己的 VPS 上，没有算法推荐、没有广告，如果您启用公共访问，浏览时也无需帐户。多用户支持、公共和私人画板、浏览器扩展兼容性以及完整的 REST API 使其既适用于个人收藏，也适用于小型协作团队。