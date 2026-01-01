一键安装部署 Coder。
一个开源平台，用于在您自己的基础设施上，通过 Terraform 模板配置自托管云开发环境。
为 Coder 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Coder 构建什么
Coder 是领先的开源自托管云开发环境平台，工程组织使用它来标准化、保护和扩展其开发人员基础设施。平台团队将工作区定义为 Terraform 模板——指定 IDE、依赖项、资源分配和网络访问——开发人员可在几分钟内启动一致的、可立即编码的环境，而无需花费数天进行本地设置。
在您的 VPS 上自托管 Coder 意味着源代码和凭据永远不会离开您的基础设施，从而满足严格的安全和合规性要求。Docker 套接字集成使 Coder 能够直接在主机上配置基于容器的工作区，为每位开发人员提供由您的 VPS 计算资源支持的隔离环境，同时您保留对资源、审计日志和访问策略的集中控制。
Coder 的主要功能
Terraform 工作区模板
将可重现的开发环境定义为代码，并为每个开发人员一键提供一致的工作区。
支持任何IDE
开发人员使用 VS Code、JetBrains 或基于浏览器的编辑器通过 SSH 连接，无需改变他们偏好的工作流程。
自动启动和自动停止
工作区在访问时自动启动，并按计划停止，从而减少空闲资源消耗和基础设施成本。
SSO 和审计日志
集成 OIDC、GitHub 或企业身份提供商，并维护完整的审计跟踪，以确保安全性和合规性。
资源配额
设置每个用户的CPU和内存限制，以防止失控的工作区耗尽所有可用的VPS资源。
为什么要在 Hostinger 上运行 Coder
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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