Coder 是领先的开源自托管云开发环境平台，工程组织使用它来标准化、保护和扩展其开发人员基础设施。平台团队将工作区定义为 Terraform 模板——指定 IDE、依赖项、资源分配和网络访问——开发人员可在几分钟内启动一致的、可立即编码的环境，而无需花费数天进行本地设置。

在您的 VPS 上自托管 Coder 意味着源代码和凭据永远不会离开您的基础设施，从而满足严格的安全和合规性要求。Docker 套接字集成使 Coder 能够直接在主机上配置基于容器的工作区，为每位开发人员提供由您的 VPS 计算资源支持的隔离环境，同时您保留对资源、审计日志和访问策略的集中控制。