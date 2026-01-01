Pangolin Newt 是一个完全用户空间的 WireGuard 隧道客户端和 TCP/UDP 代理，旨在与 Pangolin 身份感知访问平台集成。Newt 无需内核模块或提升的权限即可运行，建立到 Pangolin 出口节点的加密隧道，并提供本地代理以安全地路由应用程序流量。

在您的 VPS 上与您的服务一起部署 Newt，可让您从任何地方零信任地远程访问私有资源，访问由 Pangolin 的基于身份的策略管理——无需公共 IP 暴露或传统 VPN 开销。