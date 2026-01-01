Pangolin Newt最高立减 70%

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通过 Pangolin 远程访问平台安全地公开私有服务的用户空间 WireGuard 隧道客户端。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Pangolin Newt 构建什么

Pangolin Newt 是一个完全用户空间的 WireGuard 隧道客户端和 TCP/UDP 代理，旨在与 Pangolin 身份感知访问平台集成。Newt 无需内核模块或提升的权限即可运行，建立到 Pangolin 出口节点的加密隧道，并提供本地代理以安全地路由应用程序流量。

在您的 VPS 上与您的服务一起部署 Newt，可让您从任何地方零信任地远程访问私有资源，访问由 Pangolin 的基于身份的策略管理——无需公共 IP 暴露或传统 VPN 开销。

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Pangolin Newt 的主要功能

用户空间 WireGuard

完全在用户空间运行，无需内核模块或提升的权限，使其在容器化环境中部署安全且简单。

零信任访问

对所有资源的访问都由 Pangolin 身份策略控制，确保只有经过身份验证和授权的用户才能访问私有服务。

内置 TCP/UDP 代理

作为隧道管理器和应用程序代理，通过单个加密的 WireGuard 连接路由多个服务的流量。

自动隧道管理

保持与Pangolin控制平面的持久WebSocket连接，以便在网络中断后隧道能自动重新建立。

NAT穿透支持

可从防火墙和受限网络后方可靠连接，无需手动端口转发或更改您的网络配置。

为什么要在 Hostinger 上运行 Pangolin Newt

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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