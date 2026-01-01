Dittofeed 是 Braze 和 Iterable 的开源替代方案，专为需要完全掌控客户消息传递且无需按消息付费的产品和营销团队打造。它允许您设计由用户行为触发的自动化旅程流程——入职序列、重新参与活动、交易提醒等——涵盖电子邮件、短信、WhatsApp、Slack 和移动推送渠道。

自托管 Dittofeed 可将所有客户事件数据、联系人列表和消息历史记录保存在您自己的基础设施上。您可以避免按席位和按消息付费，同时保留直接与您的数据仓库集成、连接您自己的电子邮件提供商以及遵守数据驻留要求的能力。