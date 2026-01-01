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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Dittofeed 构建什么

Dittofeed 是 Braze 和 Iterable 的开源替代方案，专为需要完全掌控客户消息传递且无需按消息付费的产品和营销团队打造。它允许您设计由用户行为触发的自动化旅程流程——入职序列、重新参与活动、交易提醒等——涵盖电子邮件、短信、WhatsApp、Slack 和移动推送渠道。

自托管 Dittofeed 可将所有客户事件数据、联系人列表和消息历史记录保存在您自己的基础设施上。您可以避免按席位和按消息付费，同时保留直接与您的数据仓库集成、连接您自己的电子邮件提供商以及遵守数据驻留要求的能力。

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你可以用 {name} 构建什么

Dittofeed 的主要功能

旅程自动化

使用可视化拖放编辑器设计由用户事件、时间延迟或细分成员资格触发的多步骤消息流。

多渠道交付

通过电子邮件、短信、移动推送、WhatsApp 和 Slack，从一个单一平台发送消息，无需为每个渠道管理单独的提供商。

行为细分

根据实时用户事件和属性构建动态受众群体，以便在正确的时间触达正确的用户。

模板库

使用富文本编辑器创建和版本化消息模板，然后在多个旅程和营销活动中重复使用。

交付分析

跟踪打开率、点击率、转化率以及按旅程和渠道划分的投递错误，以便随着时间的推移优化消息传递。

为什么要在 Hostinger 上运行 Dittofeed

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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