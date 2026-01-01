OpenVPN Access Server最高立减 70%

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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 OpenVPN Access Server 构建什么

OpenVPN Access Server 是基于久经考验的开源 OpenVPN 协议构建的商业级 VPN 解决方案。它增加了强大的基于网络的管理界面、自动化客户端配置和多因素身份验证，使任何组织都能轻松部署安全的 VPN。默认包含两个免费的并发连接，并为大型团队提供许可选项。

在您自己的 VPS 上自托管 Access Server 可为您提供专用静态 IP 地址、对加密密钥和访问策略的完全控制，并且不与其他组织共享基础设施。与托管 VPN 服务不同，您的流量绝不会通过第三方 — 这使其成为具有严格安全或合规性要求的企业的理想选择。

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OpenVPN Access Server 的主要功能

Web 管理员控制台

通过全面的基于浏览器的界面配置用户、身份验证、网络和高级VPN设置，无需接触命令行。

一键客户端下载

自助客户端门户允许用户一键下载适用于 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android 的预配置 VPN 客户端。

灵活验证

支持本地账户、LDAP、RADIUS、SAML 和 PAM，因此 Access Server 可以与您现有的身份基础设施集成，无需重复的用户管理。

细粒度访问控制

按用户和按组的网络策略让您能够限制每个用户可以访问的资源，从而在您的网络中强制执行最小权限访问。

分流隧道

仅通过VPN路由特定流量，同时让其他流量直接使用本地连接，从而为远程工作人员平衡安全性与性能。

为什么要在 Hostinger 上运行 OpenVPN Access Server

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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