OpenVPN Access Server 是基于久经考验的开源 OpenVPN 协议构建的商业级 VPN 解决方案。它增加了强大的基于网络的管理界面、自动化客户端配置和多因素身份验证，使任何组织都能轻松部署安全的 VPN。默认包含两个免费的并发连接，并为大型团队提供许可选项。

在您自己的 VPS 上自托管 Access Server 可为您提供专用静态 IP 地址、对加密密钥和访问策略的完全控制，并且不与其他组织共享基础设施。与托管 VPN 服务不同，您的流量绝不会通过第三方 — 这使其成为具有严格安全或合规性要求的企业的理想选择。