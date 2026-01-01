一键安装部署 OpenVPN Access Server。
企业级 SSL VPN 服务器，带有 Web 管理控制台、自助客户端门户，并支持所有主流平台。
为 OpenVPN Access Server 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OpenVPN Access Server 构建什么
OpenVPN Access Server 是基于久经考验的开源 OpenVPN 协议构建的商业级 VPN 解决方案。它增加了强大的基于网络的管理界面、自动化客户端配置和多因素身份验证，使任何组织都能轻松部署安全的 VPN。默认包含两个免费的并发连接，并为大型团队提供许可选项。
在您自己的 VPS 上自托管 Access Server 可为您提供专用静态 IP 地址、对加密密钥和访问策略的完全控制，并且不与其他组织共享基础设施。与托管 VPN 服务不同，您的流量绝不会通过第三方 — 这使其成为具有严格安全或合规性要求的企业的理想选择。
OpenVPN Access Server 的主要功能
Web 管理员控制台
通过全面的基于浏览器的界面配置用户、身份验证、网络和高级VPN设置，无需接触命令行。
一键客户端下载
自助客户端门户允许用户一键下载适用于 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android 的预配置 VPN 客户端。
灵活验证
支持本地账户、LDAP、RADIUS、SAML 和 PAM，因此 Access Server 可以与您现有的身份基础设施集成，无需重复的用户管理。
细粒度访问控制
按用户和按组的网络策略让您能够限制每个用户可以访问的资源，从而在您的网络中强制执行最小权限访问。
分流隧道
仅通过VPN路由特定流量，同时让其他流量直接使用本地连接，从而为远程工作人员平衡安全性与性能。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenVPN Access Server
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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