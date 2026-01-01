RosarioSIS 是一个免费的开源学生信息系统，专为需要在一个地方管理学生完整生命周期的学校、学区和培训中心而构建。它涵盖了招生、课程安排、成绩报告、考勤、纪律、计费、餐饮服务以及十多个其他模块——所有这些都可以通过一个响应式网络界面访问，该界面适用于手机、平板电脑和台式机。

在您的VPS上自托管RosarioSIS，可以将敏感的学生记录、成绩和财务数据置于您的直接控制之下，无需按学生收费，也无需担心云供应商锁定。该部署包含PostgreSQL，并预配置了Traefik标签，用于自动HTTPS路由。