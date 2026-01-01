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开源学生信息系统，用于管理成绩、课程表、出勤、费用和餐饮服务。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 RosarioSIS 构建什么

RosarioSIS 是一个免费的开源学生信息系统，专为需要在一个地方管理学生完整生命周期的学校、学区和培训中心而构建。它涵盖了招生、课程安排、成绩报告、考勤、纪律、计费、餐饮服务以及十多个其他模块——所有这些都可以通过一个响应式网络界面访问，该界面适用于手机、平板电脑和台式机。

在您的VPS上自托管RosarioSIS，可以将敏感的学生记录、成绩和财务数据置于您的直接控制之下，无需按学生收费，也无需担心云供应商锁定。该部署包含PostgreSQL，并预配置了Traefik标签，用于自动HTTPS路由。

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你可以用 {name} 构建什么

RosarioSIS 的主要功能

成绩和成绩单

跟踪作业、加权成绩计算、评分周期，并直接从系统中生成可打印的成绩单和学业报告。

出勤跟踪

使用自定义代码记录每日和每门课程的出勤情况，然后运行缺勤报告并通过电子邮件自动通知家长。

排班和轮班

制定主课程表，管理课程申请，并将学生分配到教学班，同时支持冲突检测以及教室和教师限制。

账单和餐饮服务

管理学费、发票、付款和食堂餐费计划，附带每位学生的账户余额和可打印的账单。

家长和学生门户

让家长拥有自己的登录权限，以查看成绩、课程表、出勤情况和作业，同时不暴露后台员工的工作流程。

多语言和模块化

提供英语、西班牙语、法语等多种语言版本，并提供可选插件，用于在线评估、成绩单和自定义报告生成器。

为什么要在 Hostinger 上运行 RosarioSIS

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