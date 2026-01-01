一键安装 PicoShare。
极简的自托管文件共享，支持过期链接、访客上传且无文件大小限制。
为 PicoShare 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。
你可以用 PicoShare 构建什么
PicoShare 是一款开源、极简的文件共享服务，旨在做好一件事：上传文件并分享直接下载链接。与完整的云存储平台不同，PicoShare 没有文件夹层级、没有多用户账户、也没有存储配额——只有一个共享密码来保护管理界面，以及每个共享文件的简洁公共 URL。链接可以设置为在可配置的时间段或下载次数后过期，访客上传链接允许外部贡献者无需账户即可向您的服务器提交文件。
在您的 VPS 上自托管 PicoShare 意味着共享文件存储在您自己的基础设施上，您与接收者之间没有第三方平台，并且不会因为文件过大而被拒绝。
PicoShare 的主要功能
即将到期的共享链接
设置链接在特定时间段或下载次数后过期，以便共享文件在完成其用途后自动删除。
访客上传链接
生成一次性或可重复使用的上传链接，以便外部协作者无需创建帐户或查看您的其他文件即可将文件提交到您的服务器。
无文件大小限制
PicoShare 对文件大小或类型不设任何限制，因此您可以分享大型视频、磁盘映像或档案，而这些内容是云服务会拒绝的。
零外部依赖
SQLite 将所有元数据存储在本地——无需数据库服务器、无需 Redis、无需后台工作程序——使整个部署成为一个单独的容器。
直接下载链接
每个共享文件都会获得一个干净、永久的直接下载URL，这样收件人无需浏览网页界面或登录即可下载。
为什么要在 Hostinger 上运行 PicoShare
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。
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