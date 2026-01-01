PicoShare 是一款开源、极简的文件共享服务，旨在做好一件事：上传文件并分享直接下载链接。与完整的云存储平台不同，PicoShare 没有文件夹层级、没有多用户账户、也没有存储配额——只有一个共享密码来保护管理界面，以及每个共享文件的简洁公共 URL。链接可以设置为在可配置的时间段或下载次数后过期，访客上传链接允许外部贡献者无需账户即可向您的服务器提交文件。

在您的 VPS 上自托管 PicoShare 意味着共享文件存储在您自己的基础设施上，您与接收者之间没有第三方平台，并且不会因为文件过大而被拒绝。