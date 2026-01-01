一键部署 Hister。
本地优先的个人搜索引擎，可全文索引您的浏览器历史记录和知识库。
为 Hister 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Hister 的主要功能
全文历史索引
自动索引您访问页面的实际内容，这样您就可以通过所写内容进行搜索，而不仅仅是通过URL或标题。
强大的查询语言
通过域、日期范围、语言、标签和全文表达式进行筛选，使用专为实现精确性而构建的专用查询语法。
本地文件索引
将 Hister 指向您的 VPS 上的目录，以索引笔记、文档和知识库以及您的浏览历史记录。
内置爬虫
通过使用传统的HTTP爬虫或无头浏览器抓取外部网站，扩展索引以处理JavaScript密集型页面。
多用户支持
托管一个共享实例，供团队或本地社区使用，具有按用户索引和基于 OAuth 的身份验证。
AI 和 MCP 集成
启用可选的语义搜索，并通过模型上下文协议端点将结果暴露给AI代理。
为什么要在 Hostinger 上运行 Hister
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。