Hister 是一个开源搜索引擎，它会自动对您访问的网站进行全文索引，将您的浏览器历史记录转化为一个私有的、可搜索的知识库。Hister 不会像滚动浏览按时间顺序排列的历史列表或依赖分析每个查询的远程搜索引擎那样，而是让您能够通过其内容（而不仅仅是标题或 URL）找到您已经阅读过的任何页面。

自托管 Hister 可将您的浏览数据、索引内容和搜索查询完全保存在您的 VPS 上。同一个实例可以抓取其他网站、索引本地文件、向 AI 代理公开 MCP 端点，并为多个用户提供服务——所有这些都无需向第三方服务发送任何查询。