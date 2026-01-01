ArangoDB 是一个开源的原生多模型数据库，它在单个引擎中处理图、文档和键值数据。与将您锁定在单一数据模型的专用数据库不同，ArangoDB 允许您使用 AQL（ArangoDB 查询语言）在单个查询中混合使用多种模型，从而消除了为不同数据类型维护独立系统的开销。

自托管 ArangoDB 让您可以完全控制您的数据、模式和性能调优，无需支付许可费或使用上限。其内置的 Web 界面提供可视化图探索、查询执行、集合管理和服务器监控，无需任何额外的工具。