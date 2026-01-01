ArangoDB最高立减 70%

一键安装部署 ArangoDB。

原生多模型数据库，通过单一统一查询语言支持图、文档和键值数据。

立即启动您的应用程序
免费每周自动备份
AI自托管 VPS
¥47.99 /月
选择套餐
30天退款保证
一键安装部署 ArangoDB。

为 ArangoDB 选一个 VPS 套餐

立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,151.76 即可获得 24 个月（原价 ¥3,431.76）。续订价格为 ¥87.99/月。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减63%
KVM 2
¥178.99
¥65.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,583.76 即可获得 24 个月（原价 ¥4,295.76）。续订价格为 ¥109.99/月。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99 /月
选择套餐
只需 ¥2,279.76 即可获得 24 个月（原价 ¥7,559.76）。续订价格为 ¥211.99/月。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99 /月
选择套餐
只需 ¥4,559.76 即可获得 24 个月（原价 ¥12,983.76）。续订价格为 ¥365.99/月。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,151.76 即可获得 24 个月（原价 ¥3,431.76）。续订价格为 ¥87.99/月。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减63%
KVM 2
¥178.99
¥65.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,583.76 即可获得 24 个月（原价 ¥4,295.76）。续订价格为 ¥109.99/月。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99 /月
选择套餐
只需 ¥2,279.76 即可获得 24 个月（原价 ¥7,559.76）。续订价格为 ¥211.99/月。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99 /月
选择套餐
只需 ¥4,559.76 即可获得 24 个月（原价 ¥12,983.76）。续订价格为 ¥365.99/月。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量

每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 ArangoDB 构建什么

ArangoDB 是一个开源的原生多模型数据库，它在单个引擎中处理图、文档和键值数据。与将您锁定在单一数据模型的专用数据库不同，ArangoDB 允许您使用 AQL（ArangoDB 查询语言）在单个查询中混合使用多种模型，从而消除了为不同数据类型维护独立系统的开销。

自托管 ArangoDB 让您可以完全控制您的数据、模式和性能调优，无需支付许可费或使用上限。其内置的 Web 界面提供可视化图探索、查询执行、集合管理和服务器监控，无需任何额外的工具。

开始使用
你可以用 {name} 构建什么

ArangoDB 的主要功能

多模型查询

在单个 AQL 语句中同时查询图、文档和键值数据，无需跨独立数据库进行连接。

图遍历

借助原生图算法（包括最短路径、k最短路径和模式匹配），遍历数百万个连接节点之间的关系。

内置 Web UI

从端口 8529 上的浏览器可访问仪表盘管理集合、运行查询、可视化图表并监控服务器性能。

灵活模式

存储无模式的JSON文档或强制执行按集合的结构，以适应不断变化的数据需求，无需迁移。

AQL 性能

ArangoDB 查询语言结合了图遍历、文档过滤和聚合，以富有表现力、易读的语法，接近 SQL。

为什么要在 Hostinger 上运行 ArangoDB

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

推荐的服务器位置：

正在检查...

立足本土，全球发展

选择一个距离受众较近的服务器位置，以提升加载速度。我们在北美、欧洲、亚洲和南美洲均设有数据中心。
开始使用
立足本土，全球发展

值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
Noel

终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
Omkar

我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
Sylvain

非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
Herriman

Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
Martin K

这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

30天退款保证

我们提供 30 天退款保证，让您安心试用。详情请参阅我们的退款政策

开始使用

探索更多可部署的应用

ArcadeDB

ArcadeDB

用于图、文档、键值和时间序列数据的多模型数据库

部署
Autobase

Autobase

用于 PostgreSQL 自动化的开源自托管数据库即服务平台

部署
Baserow

Baserow

开源无代码数据库和适用于团队的 Airtable 替代方案

部署
查看所有应用程序

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。