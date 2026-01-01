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Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 LibreSpeed 构建什么

LibreSpeed 是一款轻量级的开源 HTML5 测速工具，可以直接在浏览器中测量下载、上传、ping 和抖动。与商业测速网站不同，它完全运行在您控制的基础设施上，因此您可以为您的团队、ISP 或客户发布一个私有测速，而无需通过第三方测量服务器发送流量。

在 VPS 上自托管 LibreSpeed 可以让您针对您信任的服务器进行准确、可重复的测量，并提供一个按测试结果的数据库，让您可以比较随时间变化的连接质量。测试适用于任何现代桌面或移动浏览器，无需安装步骤，也无需客户端应用程序。

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你可以用 {name} 构建什么

LibreSpeed 的主要功能

免安装浏览器测试

纯HTML5和JavaScript — 在桌面或移动设备上的任何现代浏览器中运行，无需Flash、Java或下载。

下载, 上传, Ping, 抖动

报告所有四种标准指标，具有可配置的测试持续时间和并发连接数，以获得准确结果。

结果数据库

内置的 SQLite 或 MySQL 后端存储每次测试运行，包含时间戳、IP 和 ISP，以便您可以跟踪随时间的变化。

可自定义的品牌

编辑前端HTML，更换徽标，并应用您自己的主题，为您的组织发布一个完全品牌化的速度测试。

IP和ISP查询

可选的 ipinfo.io 集成可丰富每个结果，提供访问者的 ISP、组织和大致位置。

为什么要在 Hostinger 上运行 LibreSpeed

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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