LibreSpeed 是一款轻量级的开源 HTML5 测速工具，可以直接在浏览器中测量下载、上传、ping 和抖动。与商业测速网站不同，它完全运行在您控制的基础设施上，因此您可以为您的团队、ISP 或客户发布一个私有测速，而无需通过第三方测量服务器发送流量。

在 VPS 上自托管 LibreSpeed 可以让您针对您信任的服务器进行准确、可重复的测量，并提供一个按测试结果的数据库，让您可以比较随时间变化的连接质量。测试适用于任何现代桌面或移动浏览器，无需安装步骤，也无需客户端应用程序。