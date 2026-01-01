phpBB 是网络上使用最广泛的开源论坛平台，二十多年来为数十万个社区提供支持。它采用 PHP 构建，专注于传统的类别和子论坛结构，让版主能够对权限、用户组和讨论流程进行精细控制，而无需依赖云服务或按席位许可。

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