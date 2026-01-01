一键安装部署 phpBB。
经典的开源PHP论坛程序，用于构建结构化讨论论坛和在线社区。
为 phpBB 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
phpBB 的主要功能
粒度权限
配置按论坛、用户组或个人账户的阅读、发帖和管理权限，以实现精细的社区控制。
扩展生态系统
数千个免费的社区扩展添加了SEO工具、反垃圾邮件、社交登录等更多功能，无需触及核心代码。
自定义样式和主题
将默认的prosilver样式替换为社区主题，或使用phpBB基于Twig的模板系统构建自定义外观。
内置审核工具
警告、封禁、锁定、分割和合并话题，并配有专用的版主控制面板和详细的审计日志。
多语言支持
超过60种官方语言包让您可以用母语运行论坛或托管多语言社区。
BB代码和附件
经典的BBCode格式加上文件和图片附件，让帖子对资深论坛用户来说依然熟悉。
为什么要在 Hostinger 上运行 phpBB
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。