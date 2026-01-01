BookStack最高立减 70%

一键安装部署 BookStack。

自托管维基平台，具有结构化的书籍、章节和页面层级结构，用于组织团队文档。

立即启动您的应用程序
免费每周自动备份
AI自托管 VPS
¥47.99 /月
选择套餐
30天退款保证
一键安装部署 BookStack。

为 BookStack 选一个 VPS 套餐

立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,151.76 即可获得 24 个月（原价 ¥3,431.76）。续订价格为 ¥87.99/月。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减63%
KVM 2
¥178.99
¥65.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,583.76 即可获得 24 个月（原价 ¥4,295.76）。续订价格为 ¥109.99/月。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99 /月
选择套餐
只需 ¥2,279.76 即可获得 24 个月（原价 ¥7,559.76）。续订价格为 ¥211.99/月。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99 /月
选择套餐
只需 ¥4,559.76 即可获得 24 个月（原价 ¥12,983.76）。续订价格为 ¥365.99/月。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,151.76 即可获得 24 个月（原价 ¥3,431.76）。续订价格为 ¥87.99/月。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减63%
KVM 2
¥178.99
¥65.99 /月
选择套餐
只需 ¥1,583.76 即可获得 24 个月（原价 ¥4,295.76）。续订价格为 ¥109.99/月。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99 /月
选择套餐
只需 ¥2,279.76 即可获得 24 个月（原价 ¥7,559.76）。续订价格为 ¥211.99/月。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99 /月
选择套餐
只需 ¥4,559.76 即可获得 24 个月（原价 ¥12,983.76）。续订价格为 ¥365.99/月。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量

每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 BookStack 构建什么

BookStack 是一个基于 Laravel 构建的免费开源维基，它将文档组织成书籍、章节和页面三层结构——模仿人们对结构化内容的自然思考方式。所见即所得编辑器、内置 Markdown 模式和 draw.io 图表集成意味着团队无需离开平台即可编写和说明文档。

在您自己的 VPS 上自托管 BookStack 可以将敏感的内部文档——操作手册、架构决策、人力资源政策——完全保留在您的基础设施内，无需按席位付费，也没有第三方可以访问您的内容。基于角色的权限让您可以精确控制谁可以阅读或编辑知识库的每个部分。

开始使用
你可以用 {name} 构建什么

BookStack 的主要功能

结构化层级

书籍、章节和页面使文档保持井然有序且易于导航，即使知识库增长到数千条目。

所见即所得和Markdown编辑器

作者可以基于每页选择他们偏好的编辑体验——视觉块编辑器或带实时预览的原始 Markdown。

基于角色的权限

书籍、章节和页面级别的细粒度访问控制，允许您在团队、承包商和公众读者之间对文档进行分段。

全文搜索

快速搜索所有页面文本、标题和元数据，意味着用户无需知道内容存储在哪里即可找到答案。

页面修订历史

每次编辑都会进行版本控制，支持差异查看和一键回滚，为协作文档提供审计跟踪和安全保障。

为什么要在 Hostinger 上运行 BookStack

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

推荐的服务器位置：

正在检查...

立足本土，全球发展

选择一个距离受众较近的服务器位置，以提升加载速度。我们在北美、欧洲、亚洲和南美洲均设有数据中心。
开始使用
立足本土，全球发展

值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
Noel

终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
Omkar

我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
Sylvain

非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
Herriman

Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
Martin K

这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

30天退款保证

我们提供 30 天退款保证，让您安心试用。详情请参阅我们的退款政策

开始使用

探索更多可部署的应用

Immich

Immich

Immich 是一个高性能的自托管照片和视频管理解决方案

部署
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

通过兼容 Subsonic 的 API 服务器流式传输个人音乐库

部署
AllTube

AllTube

用于从 YouTube 和其他网站下载视频的网页界面

部署
查看所有应用程序

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。