一键安装部署 BookStack。
自托管维基平台，具有结构化的书籍、章节和页面层级结构，用于组织团队文档。
为 BookStack 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
BookStack 的主要功能
结构化层级
书籍、章节和页面使文档保持井然有序且易于导航，即使知识库增长到数千条目。
所见即所得和Markdown编辑器
作者可以基于每页选择他们偏好的编辑体验——视觉块编辑器或带实时预览的原始 Markdown。
基于角色的权限
书籍、章节和页面级别的细粒度访问控制，允许您在团队、承包商和公众读者之间对文档进行分段。
全文搜索
快速搜索所有页面文本、标题和元数据，意味着用户无需知道内容存储在哪里即可找到答案。
页面修订历史
每次编辑都会进行版本控制，支持差异查看和一键回滚，为协作文档提供审计跟踪和安全保障。
为什么要在 Hostinger 上运行 BookStack
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。