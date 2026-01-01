BookStack 是一个基于 Laravel 构建的免费开源维基，它将文档组织成书籍、章节和页面三层结构——模仿人们对结构化内容的自然思考方式。所见即所得编辑器、内置 Markdown 模式和 draw.io 图表集成意味着团队无需离开平台即可编写和说明文档。

在您自己的 VPS 上自托管 BookStack 可以将敏感的内部文档——操作手册、架构决策、人力资源政策——完全保留在您的基础设施内，无需按席位付费，也没有第三方可以访问您的内容。基于角色的权限让您可以精确控制谁可以阅读或编辑知识库的每个部分。