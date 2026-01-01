OpenPanel 是一个专为产品团队打造的自托管分析平台，他们希望获得 Mixpanel 级别的深度洞察，而无需承担 SaaS 定价或面临第三方数据泄露的风险。它跟踪自定义事件，构建用户画像，并提供实时仪表板，涵盖漏斗、群组、A/B 测试结果和会话回放——所有这些都通过一个单一界面实现。

部署在您自己的 VPS 上，使原始事件数据完全由您掌控。没有按事件收费，没有采样限制，也无需通过外部服务路由用户数据。ClickHouse 为分析后端提供支持，因此随着事件量的增长，仪表板仍能保持响应迅速。