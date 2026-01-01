Pydio Cells 是一个自托管内容协作平台，也是 PydioShare 的现代继任者。它结合了安全文件共享、团队工作区、公共链接生成、浏览器内文档预览和细粒度访问控制，由基于 Go 的快速后端和精致的网页界面提供支持，可与 Box、Dropbox Business 和 SharePoint 等商业产品直接竞争。

在 VPS 上自托管 Pydio Cells 可以让您的敏感文档、团队工作区和外部共享链接完全在您的控制之下，没有按用户收费，没有存储上限，也没有第三方平台可以随时更改条款或定价。