一键安装部署 Pydio Cells。
自托管的文件共享和文档协作平台，提供团队工作区、公共链接和现代化的Web界面。
为 Pydio Cells 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Pydio Cells 的主要功能
团队工作区和角色
创建按团队划分的工作区，并配备细粒度的基于角色的访问控制，以确保合适的人员能看到合适的文件夹，无需手动调整权限。
公开分享链接
生成可共享的下载或上传链接，可设置可选密码、过期日期和下载限制 — 非常适合向外部客户发送文件。
浏览器内文件预览
直接在浏览器中预览 PDF、图片、视频、音频和 Office 文档，无需先下载或安装本地查看器。
WebDAV 和 S3 访问
通过桌面同步客户端、移动应用程序和S3兼容工具进行连接，以便相同的内容可以在每个工作流程中共享。
活动源和搜索
每个工作区的活动流，加上跨文档的全文搜索，帮助团队掌握最新变化并快速查找内容。
为什么要在 Hostinger 上运行 Pydio Cells
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。