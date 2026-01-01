Unleash 是一个企业级开源功能管理平台，受到1000多家组织团队的信赖。它将代码部署与功能激活解耦——您可以随时发布到生产环境，并通过网络控制平面，为特定用户、按百分比发布或特定环境选择性地启用功能，而无需重新部署。

自托管 Unleash 可将所有功能标志配置和用户定位数据保留在您自己的基础设施中。拥有15+个官方SDK，涵盖所有主流语言和框架，您的整个工程组织可以采用一致的工作流程来使用功能标志——从A/B测试和金丝雀发布到紧急终止开关。