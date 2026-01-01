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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Unleash 构建什么

Unleash 是一个企业级开源功能管理平台，受到1000多家组织团队的信赖。它将代码部署与功能激活解耦——您可以随时发布到生产环境，并通过网络控制平面，为特定用户、按百分比发布或特定环境选择性地启用功能，而无需重新部署。

自托管 Unleash 可将所有功能标志配置和用户定位数据保留在您自己的基础设施中。拥有15+个官方SDK，涵盖所有主流语言和框架，您的整个工程组织可以采用一致的工作流程来使用功能标志——从A/B测试和金丝雀发布到紧急终止开关。

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你可以用 {name} 构建什么

Unleash 的主要功能

分阶段推出

将功能向可配置比例的用户开放，并逐步扩大覆盖范围，在影响所有人之前发现问题。

15+ 个官方 SDK

适用于Node.js、Java、Python、Go、.NET、Ruby、iOS、Android等平台的原生SDK可保持标志评估快速且本地化。

环境定向

从一个单一的控制平面，维护每个环境（开发、预发布、生产）的独立标志状态，无需重复配置。

激活策略

按用户ID、IP范围、主机名或自定义上下文字段进行定位，以精确控制谁能看到每个功能。

完全审计日志

每次标志更改都会记录作者和时间戳，为您提供完整的历史记录，用于调试和合规性。

为什么要在 Hostinger 上运行 Unleash

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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