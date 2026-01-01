一键安装部署 Photofield。
专注于速度的自托管图片库，可在流畅可缩放的时间轴中渲染数千张图片。
为 Photofield 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Photofield 的主要功能
可缩放的时间轴
借助多分辨率瓦片流，在一个连续的画布上平移和缩放数万张照片。
单一二进制部署
一个Go二进制文件嵌入了用户界面、地理位置数据库和索引器，因此容器在几秒钟内启动，无需外部数据库服务。
只读库
照片目录以只读方式挂载，因此图库在索引期间永远不能修改、重命名或删除原始文件。
本地反向地理编码
捆绑的地理位置数据库将 EXIF GPS 坐标解析为地名，完全离线，无需第三方地图 API 调用。
快速索引
索引器在固态硬盘上以每秒数千个文件的速度扫描新照片，并逐步更新图库，而不阻碍浏览。
可选AI搜索
连接外部 Photofield AI 主机，以在整个收藏中启用语义图像搜索和人脸检测。
为什么要在 Hostinger 上运行 Photofield
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。