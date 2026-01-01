Photofield 是一个开源的单二进制照片画廊，其核心理念只有一个：速度。它不是将照片分页成小缩略图，而是在一个连续可缩放的画布上一次性渲染数千张图像，在您平移和捏合时逐步加载更高分辨率的图块。其结果感觉更像桌面图像查看器，而非典型的网络画廊。

在您的VPS上自托管 Photofield 可以将原始照片及其 EXIF 元数据保存在您控制的基础设施中，而不是 SaaS 照片服务。源目录以只读方式挂载，因此画廊永远无法修改或删除原始文件，使其成为通过 rsync、SCP 或 Syncthing 同步的现有档案的安全、非侵入式前端。