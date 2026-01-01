Gokapi 是一个开源的自托管文件共享服务器，其模型基于现已停用的 Firefox Send。它允许您通过 Web UI 上传文件并分发短期的、会过期的下载链接——这非常适合收件人没有您平台账户的一次性共享。存储可以是本地磁盘或任何 S3 兼容的存储桶，并且每个链接都支持可配置的过期时间、下载上限和可选密码。

在您自己的 VPS 上自托管 Gokapi 可以将共享内容和收件人访问日志保存在您自己的基础设施中，而不是 SaaS 上传服务。单个 Go 二进制文件使其占用空间极小，而且与公共文件共享平台不同，它没有公开的滥用举报渠道——只有您发送链接的人才能看到您上传的内容。