部署 Gokapi 一键安装。
轻量级自托管文件共享服务器，支持过期链接、密码保护和可选的 S3 后端。
为 Gokapi 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Gokapi 构建什么
Gokapi 是一个开源的自托管文件共享服务器，其模型基于现已停用的 Firefox Send。它允许您通过 Web UI 上传文件并分发短期的、会过期的下载链接——这非常适合收件人没有您平台账户的一次性共享。存储可以是本地磁盘或任何 S3 兼容的存储桶，并且每个链接都支持可配置的过期时间、下载上限和可选密码。
在您自己的 VPS 上自托管 Gokapi 可以将共享内容和收件人访问日志保存在您自己的基础设施中，而不是 SaaS 上传服务。单个 Go 二进制文件使其占用空间极小，而且与公共文件共享平台不同，它没有公开的滥用举报渠道——只有您发送链接的人才能看到您上传的内容。
Gokapi 的主要功能
过期共享链接
每个上传的文件都会获得一个短链接，其过期时间可按时间或下载次数配置，因此，链接会在收件人获取后失效。
受密码保护的链接
可选地为下载设置链接专属密码，这样即使链接泄露，没有密码也无法打开。
本地或 S3 存储
将文件存储在本地卷上，或将Gokapi指向任何S3兼容的存储桶（AWS、Backblaze、MinIO），以实现弹性、持久的存储。
端到端加密
可选的客户端加密确保服务器永远不会看到通过一次性端到端加密链接共享的上传内容的明文。
多用户账户
创建独立的用户账户，以便多名员工或家庭成员共享一个实例，并拥有独立的上传历史记录。
API 和 CLI
通过 REST API 或官方 CLI 以编程方式上传，用于交付构建产物、日志包和自动化输出。
为什么要在 Hostinger 上运行 Gokapi
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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