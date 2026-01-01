Mitra 是一个用 Rust 编写的开源联邦制微博平台，通过 ActivityPub 协议连接到更广泛的 Fediverse。它的内存占用不到 50 MB，可以在最小的 VPS 套餐上轻松运行，同时与 Mastodon、Pleroma、Misskey 和其他联邦网络互操作。由于 Mitra 实现了 Mastodon API，所有流行的 Mastodon 客户端都可以直接使用。

在您自己的 VPS 上自托管 Mitra，可以完全掌控您的社交图谱、帖子和订阅者数据——没有算法推送，没有广告，也没有第三方平台来决定规则。您可以为您的社区设置注册策略、审核方法和联邦范围。