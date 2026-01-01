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轻量级基于Rust的联邦式社交网络，具有完整的Mastodon API兼容性，且内存占用极小。

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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Mitra 构建什么

Mitra 是一个用 Rust 编写的开源联邦制微博平台，通过 ActivityPub 协议连接到更广泛的 Fediverse。它的内存占用不到 50 MB，可以在最小的 VPS 套餐上轻松运行，同时与 Mastodon、Pleroma、Misskey 和其他联邦网络互操作。由于 Mitra 实现了 Mastodon API，所有流行的 Mastodon 客户端都可以直接使用。

在您自己的 VPS 上自托管 Mitra，可以完全掌控您的社交图谱、帖子和订阅者数据——没有算法推送，没有广告，也没有第三方平台来决定规则。您可以为您的社区设置注册策略、审核方法和联邦范围。

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你可以用 {name} 构建什么

Mitra 的主要功能

内存占用极小

在50 MB内存以下运行，使其成为最轻量级的联邦社交服务器，并且非常适合小型VPS部署。

Mastodon API 兼容

兼容几乎所有现有的Mastodon客户端应用程序，无需修改即可在网页、桌面、安卓和iOS平台上使用。

ActivityPub 联邦

连接到数千个联邦宇宙实例，以便用户可以关注 Mastodon、Pleroma、Misskey 和其他平台上的帐户。

内置订阅

原生付费内容订阅以门罗币结算，让创作者无需第三方支付处理商即可通过其作品获利。

账户迁移

用户可以将其身份和关注者迁移到另一个服务器，确保不会被锁定在单个实例上。

Tor 与 I2P 支持

开箱即用地通过Tor和I2P进行联邦，适用于注重隐私的社区和洋葱路由实例。

为什么要在 Hostinger 上运行 Mitra

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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