部署 Mitra 一键安装。
轻量级基于Rust的联邦式社交网络，具有完整的Mastodon API兼容性，且内存占用极小。
为 Mitra 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Mitra 构建什么
Mitra 是一个用 Rust 编写的开源联邦制微博平台，通过 ActivityPub 协议连接到更广泛的 Fediverse。它的内存占用不到 50 MB，可以在最小的 VPS 套餐上轻松运行，同时与 Mastodon、Pleroma、Misskey 和其他联邦网络互操作。由于 Mitra 实现了 Mastodon API，所有流行的 Mastodon 客户端都可以直接使用。
在您自己的 VPS 上自托管 Mitra，可以完全掌控您的社交图谱、帖子和订阅者数据——没有算法推送，没有广告，也没有第三方平台来决定规则。您可以为您的社区设置注册策略、审核方法和联邦范围。
Mitra 的主要功能
内存占用极小
在50 MB内存以下运行，使其成为最轻量级的联邦社交服务器，并且非常适合小型VPS部署。
Mastodon API 兼容
兼容几乎所有现有的Mastodon客户端应用程序，无需修改即可在网页、桌面、安卓和iOS平台上使用。
ActivityPub 联邦
连接到数千个联邦宇宙实例，以便用户可以关注 Mastodon、Pleroma、Misskey 和其他平台上的帐户。
内置订阅
原生付费内容订阅以门罗币结算，让创作者无需第三方支付处理商即可通过其作品获利。
账户迁移
用户可以将其身份和关注者迁移到另一个服务器，确保不会被锁定在单个实例上。
Tor 与 I2P 支持
开箱即用地通过Tor和I2P进行联邦，适用于注重隐私的社区和洋葱路由实例。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mitra
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。