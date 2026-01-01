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无状态 Docker API，用于将 HTML、Office 文档和 URL 转换为高质量 PDF。

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Docker 管理器
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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Gotenberg 构建什么

Gotenberg 是一个面向开发人员的无状态 HTTP API，用于 PDF 生成和文档转换。它基于 Chromium 和 LibreOffice 构建，通过单个 API 调用即可将 HTML 页面、Markdown、URL、Word 文档、Excel 电子表格等转换为 PDF — 无需客户端库，无需安装依赖项，也无需在请求之间管理状态。

在您的 VPS 上自托管 Gotenberg 可将文档处理保留在您的基础设施内，从而消除按转换次数计费的 SaaS 费用，消除敏感文档的数据隐私顾虑，并实现与外部 API 无法访问的内部服务的集成。

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你可以用 {name} 构建什么

Gotenberg 的主要功能

HTML 到 PDF

使用完整的Chromium引擎将任何HTML页面或URL渲染为PDF，精确保留字体、CSS和JavaScript渲染的内容，使其与浏览器中显示的效果完全一致。

Office 文档转换

通过 LibreOffice 集成，将 Word、Excel 和 PowerPoint 文件转换为 PDF，支持所有 Microsoft Office 和 OpenDocument 格式。

无状态架构

每个 API 请求都是完全独立的，没有会话状态，这使得 Gotenberg 易于扩展，并且可以安全地重启或替换而不会丢失数据。

Webhook 支持

将长时间运行的转换卸载到异步 webhook 回调，从而在处理大型文档时，使您的应用程序免于阻塞。

Prometheus 指标

内置指标端点可即时了解请求速率、转换持续时间和队列深度，以便监控您的文档管道。

为什么要在 Hostinger 上运行 Gotenberg

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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