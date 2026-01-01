Gotenberg 是一个面向开发人员的无状态 HTTP API，用于 PDF 生成和文档转换。它基于 Chromium 和 LibreOffice 构建，通过单个 API 调用即可将 HTML 页面、Markdown、URL、Word 文档、Excel 电子表格等转换为 PDF — 无需客户端库，无需安装依赖项，也无需在请求之间管理状态。

在您的 VPS 上自托管 Gotenberg 可将文档处理保留在您的基础设施内，从而消除按转换次数计费的 SaaS 费用，消除敏感文档的数据隐私顾虑，并实现与外部 API 无法访问的内部服务的集成。