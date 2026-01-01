Infisical 是一个开源的密钥管理平台，它取代了分散的 .env 文件和硬编码的凭据，提供了一个单一可审计的真实来源。它提供了一个简洁的 Web UI、CLI 和 SDK 集成，用于在开发、测试和生产环境中存储、同步和轮换密钥，而无需将敏感值提交到源代码控制。

自托管 Infisical 意味着您的 API 密钥、数据库密码和服务令牌永远不会离开您自己的基础设施。您可以在自己控制的硬件上获得完整的审计跟踪、基于角色的访问控制和密钥版本控制——无需按席位付费，也无需担心第三方泄露您的凭据的风险。