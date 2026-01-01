一键部署 Infisical。
开源密钥管理器，用于安全地同步所有项目和环境中的环境变量和 API 密钥。
为 Infisical 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Infisical 的主要功能
集中式机密存储
将所有环境变量集中存储在一个地方，并内置项目和环境分离功能，适用于每个项目和环境。
完整审计日志
每次秘密读取、写入和删除都会被记录，并附带时间戳和用户归属信息，以便合规和事件响应。
CLI 和 SDK 集成
通过CLI或原生SDK，在运行时将密钥注入到任何进程中，适用于Node.js、Python、Go、Ruby等，无需修改应用程序代码。
秘密版本控制
对密钥的每次更改都会进行版本控制，从而允许在需要快速撤销错误的部署时回滚到任何先前的值。
CI/CD 管道支持
与 GitHub Actions、GitLab CI、Docker 和 Kubernetes 的原生集成，无需将密钥存储为纯文本管道变量。
为什么要在 Hostinger 上运行 Infisical
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。