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AMD EPYC 处理器
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Infisical 构建什么

Infisical 是一个开源的密钥管理平台，它取代了分散的 .env 文件和硬编码的凭据，提供了一个单一可审计的真实来源。它提供了一个简洁的 Web UI、CLI 和 SDK 集成，用于在开发、测试和生产环境中存储、同步和轮换密钥，而无需将敏感值提交到源代码控制。

自托管 Infisical 意味着您的 API 密钥、数据库密码和服务令牌永远不会离开您自己的基础设施。您可以在自己控制的硬件上获得完整的审计跟踪、基于角色的访问控制和密钥版本控制——无需按席位付费，也无需担心第三方泄露您的凭据的风险。

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Infisical 的主要功能

集中式机密存储

将所有环境变量集中存储在一个地方，并内置项目和环境分离功能，适用于每个项目和环境。

完整审计日志

每次秘密读取、写入和删除都会被记录，并附带时间戳和用户归属信息，以便合规和事件响应。

CLI 和 SDK 集成

通过CLI或原生SDK，在运行时将密钥注入到任何进程中，适用于Node.js、Python、Go、Ruby等，无需修改应用程序代码。

秘密版本控制

对密钥的每次更改都会进行版本控制，从而允许在需要快速撤销错误的部署时回滚到任何先前的值。

CI/CD 管道支持

与 GitHub Actions、GitLab CI、Docker 和 Kubernetes 的原生集成，无需将密钥存储为纯文本管道变量。

为什么要在 Hostinger 上运行 Infisical

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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