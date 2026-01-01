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自托管的个人运动分析仪表板，可将您的Strava活动转化为详细的统计数据、图表和热力图。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Statistics for Strava 构建什么

Strava 统计数据是一个自托管的分析仪表板，它会拉取您完整的 Strava 活动历史记录，并将其呈现为交互式图表、地理热图、装备使用报告、路段分析和年度回顾——所有这些都存储在您自己的服务器上。与官方 Strava 应用不同，它永远不会将历史数据隐藏在付费墙后，并让您完全拥有自己的运动记录。

设置需要一个 Strava API 应用程序（免费创建）和一次性 OAuth 授权流程来生成刷新令牌。连接后，后台守护程序会自动导入新活动并保持您的仪表板最新。使用此应用程序需要一个 Strava 帐户。

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你可以用 {name} 构建什么

Statistics for Strava 的主要功能

活动分析控制面板

综合统计数据，带有交互式图表，涵盖所有活动类型的总计、趋势、个人记录和训练负荷。

地理热图

在地理热图上可视化活动热点，该热图会绘制所有记录的路线，以揭示您最喜欢的训练区域。

装备和维护跟踪

监控自行车、鞋子和设备的使用里程和时长，并结合维护计划，以了解何时需要对装备进行保养。

细分历史和工作

浏览您骑行或跑步过的每个 Strava 路段的所有表现、个人纪录以及随时间推移的进步。

Strava 回顾

年度回顾体验，突出显示您本年度取得的最大成就、最长活动和健身里程碑。

AI健身助手

对您的训练数据进行可选的AI驱动分析，提供洞察和建议，可连接到OpenAI、Anthropic或本地Ollama模型。

为什么要在 Hostinger 上运行 Statistics for Strava

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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