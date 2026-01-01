一键安装并部署 Strava 统计数据。
自托管的个人运动分析仪表板，可将您的Strava活动转化为详细的统计数据、图表和热力图。
为 Statistics for Strava 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Statistics for Strava 的主要功能
活动分析控制面板
综合统计数据，带有交互式图表，涵盖所有活动类型的总计、趋势、个人记录和训练负荷。
地理热图
在地理热图上可视化活动热点，该热图会绘制所有记录的路线，以揭示您最喜欢的训练区域。
装备和维护跟踪
监控自行车、鞋子和设备的使用里程和时长，并结合维护计划，以了解何时需要对装备进行保养。
细分历史和工作
浏览您骑行或跑步过的每个 Strava 路段的所有表现、个人纪录以及随时间推移的进步。
Strava 回顾
年度回顾体验，突出显示您本年度取得的最大成就、最长活动和健身里程碑。
AI健身助手
对您的训练数据进行可选的AI驱动分析，提供洞察和建议，可连接到OpenAI、Anthropic或本地Ollama模型。
为什么要在 Hostinger 上运行 Statistics for Strava
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。