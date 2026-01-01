Strava 统计数据是一个自托管的分析仪表板，它会拉取您完整的 Strava 活动历史记录，并将其呈现为交互式图表、地理热图、装备使用报告、路段分析和年度回顾——所有这些都存储在您自己的服务器上。与官方 Strava 应用不同，它永远不会将历史数据隐藏在付费墙后，并让您完全拥有自己的运动记录。

设置需要一个 Strava API 应用程序（免费创建）和一次性 OAuth 授权流程来生成刷新令牌。连接后，后台守护程序会自动导入新活动并保持您的仪表板最新。使用此应用程序需要一个 Strava 帐户。