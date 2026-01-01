Cerbos 是一个自托管的策略决策点，它将授权逻辑与您的应用程序代码解耦。您无需将权限检查分散到各个服务中，而是将资源和主体策略定义为版本控制的 YAML 文件，Cerbos 通过 REST 和 gRPC API 在亚毫秒级响应时间内回答授权问题。

在您自己的 VPS 上自托管 Cerbos 可以将每个授权决策和审计日志完全保留在您的基础设施内 — 没有第三方服务会看到哪些用户正在访问哪些资源。策略与您的代码共存，通过生成的 SDK 客户端与任何语言集成，并且可以在运行时重新加载，而无需重新启动您的服务。