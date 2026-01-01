一键部署 Cerbos
开源的、语言无关的授权服务，用于以代码形式编写上下文感知的访问控制策略。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Cerbos 的主要功能
政策即代码
在版本控制的YAML文件中定义访问规则，这些文件具有完整的Git历史记录、代码审查和CI/CD验证，而不是隐藏在您的应用程序中的数据库表。
语言无关
通过 REST 或 gRPC 从任何语言调用 Cerbos，并使用官方 SDK 客户端，支持 Go、Java、Node.js、Python、.NET、PHP、Ruby 和 Rust。
上下文感知决策
根据用户、资源和环境的属性（包括 JWT 声明）评估权限，以表达超越静态角色分配的细粒度规则。
亚毫秒延迟
策略被编译成内存中的决策引擎，因此检查在远低于一毫秒的时间内返回，并且无需数据库跳转即可水平扩展。
内置审计日志
每次授权决策都可以被记录，包含完整的请求和响应上下文，用于合规性报告以及事后策略调试。
为什么要在 Hostinger 上运行 Cerbos
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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