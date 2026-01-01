一键安装部署 YOURLS。
轻量级自托管 PHP 短链接服务，支持点击分析、300 多个插件和 REST API。
为 YOURLS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
YOURLS 的主要功能
点击分析
跟踪总点击量、推荐来源以及每个链接的统计数据，以便您确切了解每个短链接随时间推移的表现。
插件生态系统
超过300个社区插件扩展YOURLS，使其具备二维码、地理位置重定向、链接预览等更多功能 — 无需定制开发。
REST API
通过内置API以编程方式创建、扩展和检索链接统计数据，使YOURLS易于集成到应用程序和自动化工作流程中。
自定义关键词
为任何链接分配易于记忆的自定义短链接，而不是随机字符，为您提供品牌网址，例如
yourdomain.com/launch。
公开或私密模式
将 YOURLS 作为团队的私人工具运行，或公开运行 — 访问控制是一个简单的配置开关。
书签小工具支持
将一键书签安装到任何浏览器中，即可缩短当前页面的URL，而无需中断您的工作流程。
为什么要在 Hostinger 上运行 YOURLS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。