YOURLS（你自己的网址缩短器）是一个小型、独立的PHP应用程序，让你可以在自己的域名上运行自己的网址缩短服务。与商业服务不同，YOURLS将所有点击数据和链接管理完全置于你的控制之下——没有速率限制，没有订阅费用，也没有第三方跟踪你的受众。

除了基本的缩短功能，YOURLS还包括内置的点击跟踪、引荐来源分析以及用于程序化链接管理的REST API。一个活跃的社区已经开发了300多个插件，涵盖从二维码生成到地理位置重定向的方方面面，使YOURLS成为最可扩展的自托管链接缩短器之一。