Apache Kvrocks是一个分布式NoSQL键值数据库，它支持Redis RESP协议，但通过RocksDB将数据持久化到磁盘，而不是将整个数据集保存在内存中。因此，对于任何Redis客户端来说，它都是一个即插即用的目标，可以在相同的硬件上存储大得多的数据集，非常适合内存版Redis成本过高的情况。

Kvrocks支持所有主要的Redis数据类型、带有每个租户令牌的命名空间、异步binlog复制、用于故障转移的Redis Sentinel以及集中管理的集群模式。在VPS上自托管Kvrocks为应用程序提供了一个持久的、兼容Redis的存储，可以完全控制RocksDB的调优、压缩和存储布局，而无需承担托管服务的费用。