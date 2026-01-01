一键部署 Apache Kvrocks。
基于磁盘的Redis协议键值数据库，每GB内存存储的数据量远超内存版Redis。
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你可以用 Apache Kvrocks 构建什么
Apache Kvrocks是一个分布式NoSQL键值数据库，它支持Redis RESP协议，但通过RocksDB将数据持久化到磁盘，而不是将整个数据集保存在内存中。因此，对于任何Redis客户端来说，它都是一个即插即用的目标，可以在相同的硬件上存储大得多的数据集，非常适合内存版Redis成本过高的情况。
Kvrocks支持所有主要的Redis数据类型、带有每个租户令牌的命名空间、异步binlog复制、用于故障转移的Redis Sentinel以及集中管理的集群模式。在VPS上自托管Kvrocks为应用程序提供了一个持久的、兼容Redis的存储，可以完全控制RocksDB的调优、压缩和存储布局，而无需承担托管服务的费用。
Apache Kvrocks 的主要功能
Redis 协议兼容
通过在端口6666上使用标准RESP协议，可与所有Redis客户端库协同工作——字符串、哈希、列表、集合、有序集合、流和位图都表现得像Redis一样。
磁盘后端存储
RocksDB引擎将完整数据集持久化到磁盘，因此容量随存储而非RAM扩展，通常每个VPS存储的数据量是Redis的数十倍。
带令牌的命名空间
多租户命名空间支持为每个逻辑数据库分配一个单独的令牌，这样单个 Kvrocks 实例就可以在应用程序之间安全地共享。
异步复制
MySQL风格的binlog复制将写入流式传输到副本，用于读取扩展、备份和灾难恢复，而不中断主数据库。
集群和哨兵
原生 Redis 集群模式和 Redis Sentinel 兼容性实现了使用现有 Redis 工具进行水平分片和自动故障转移。
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Kvrocks
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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