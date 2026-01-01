Chartbrew是一个开源分析和报告平台，专为需要将来自多个来源的数据整合到单个实时仪表板的团队而构建。它直接连接到REST API、PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Firestore、Google Analytics和许多SaaS工具，然后渲染按计划刷新的图表，无需第三方ETL服务。

在您自己的VPS上自托管Chartbrew，可以将API密钥、查询结果和客户数据保留在您的环境中，消除了共享仪表板的按席位定价，并让您完全控制报告的调度、嵌入以及与客户或利益相关者的共享方式。