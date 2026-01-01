FMD（查找我的设备）是谷歌“查找我的设备”的一个开源、自托管替代方案。它与 FMD Android 应用协同工作：您的手机会将其加密位置报告给您自己的服务器，您可以通过简洁的网页界面访问该服务器，以定位丢失或被盗的设备、使其响铃、拍照、锁定屏幕或触发远程擦除。每个命令都通过您自己的服务器路由，因此没有第三方能看到您的设备在哪里。

因为您在自己的 VPS 上自行托管它，所以您的位置历史和设备数据永远不会离开您控制的基础设施——无需谷歌账户，也没有供应商锁定。端到端加密使数据即使对服务器也无法读取，为您提供商业设备跟踪服务的保障，同时不牺牲隐私。