一键安装部署 FMD。
自托管的、隐私友好的查找我的设备服务器，用于定位、响铃并远程擦除您的安卓手机和平板电脑。
为 FMD (Find My Device) 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 FMD (Find My Device) 构建什么
FMD（查找我的设备）是谷歌“查找我的设备”的一个开源、自托管替代方案。它与 FMD Android 应用协同工作：您的手机会将其加密位置报告给您自己的服务器，您可以通过简洁的网页界面访问该服务器，以定位丢失或被盗的设备、使其响铃、拍照、锁定屏幕或触发远程擦除。每个命令都通过您自己的服务器路由，因此没有第三方能看到您的设备在哪里。
因为您在自己的 VPS 上自行托管它，所以您的位置历史和设备数据永远不会离开您控制的基础设施——无需谷歌账户，也没有供应商锁定。端到端加密使数据即使对服务器也无法读取，为您提供商业设备跟踪服务的保障，同时不牺牲隐私。
FMD (Find My Device) 的主要功能
查找丢失的设备
即使设备无法连接，也能直接通过网页界面，精确定位任何已注册手机或平板电脑的最后报告GPS位置。
远程命令
响铃、拍照、锁定屏幕或远程擦除数据，以保护丢失或被盗的设备。
端到端加密
位置数据在到达服务器之前已在设备上加密，因此没有人——甚至包括主机——能够读取您的行踪。
Android 配套应用
与开源的FMD安卓应用配对，无需依赖Google Play服务即可报告位置和接收指令。
没有谷歌账号
用你完全控制的服务替换 Google 查找我的设备，无需云账户或供应商锁定。
为什么要在 Hostinger 上运行 FMD (Find My Device)
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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