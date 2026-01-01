Microcks是一个开源的云原生平台，用于模拟和测试所有主要协议（REST/OpenAPI、GraphQL、gRPC、SOAP和AsyncAPI）的API。团队无需维护手写存根，只需导入其现有的API契约，Microcks便能自动生成模拟真实服务行为的逼真模拟，从而在无需等待后端团队的情况下加速开发。

作为CNCF孵化项目，Microcks专为CI/CD集成而构建，并自然融入DevOps管道。在您自己的VPS上自托管，让您完全控制您的API测试数据，消除外部SaaS依赖，并允许您模拟云测试平台无法触及的内部服务。