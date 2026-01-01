一键安装部署 QloApps。
开源酒店管理和预订系统，包含物业管理系统、预订引擎和酒店网站。
为 QloApps 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
QloApps 的主要功能
直接预订引擎
在您的酒店网站上直接接受预订，提供实时房态、房价方案和即时确认 — 无需向第三方平台支付佣金。
物业管理
通过一个围绕真实酒店工作流程构建的单一后台管理系统，管理客房、客房类型、房价方案、季节性定价、税费和库存。
多酒店支持
通过一次安装即可运营多个酒店，并可设置各酒店的客房、房价、员工权限，以及查看集团合并报告。
内置酒店网站
推出一个开箱即用的面向客户的酒店网站，其中包含客房列表、图片库、评论和联系页面，无需单独维护CMS。
模块和附加组件
通过 QloApps 市场中的支付网关、渠道管理器和营销模块扩展预订流程，无需修改核心代码。
多语言和货币
为国际宾客提供原生的多语言和多币种支持，可通过管理仪表板针对每个市场进行配置。
为什么要在 Hostinger 上运行 QloApps
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。