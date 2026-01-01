QloApps 是一个免费的开源酒店商务平台，它将物业管理系统、直接预订引擎和面向客户的酒店网站结合在一个安装中。酒店经营者可以从一个仪表板管理客房库存、价格、税费和预订，同时直接在自己的网站上接受预订，而无需向第三方平台支付佣金。

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