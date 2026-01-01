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一键更新
AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 QloApps 构建什么

QloApps 是一个免费的开源酒店商务平台，它将物业管理系统、直接预订引擎和面向客户的酒店网站结合在一个安装中。酒店经营者可以从一个仪表板管理客房库存、价格、税费和预订，同时直接在自己的网站上接受预订，而无需向第三方平台支付佣金。

在您自己的 VPS 上自托管 QloApps，可以完全控制宾客数据、支付记录和预订历史，消除了托管预订服务常见的按次预订费用，并允许您定制预订流程、主题和后台，以匹配您的酒店实际运营方式。

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QloApps 的主要功能

直接预订引擎

在您的酒店网站上直接接受预订，提供实时房态、房价方案和即时确认 — 无需向第三方平台支付佣金。

物业管理

通过一个围绕真实酒店工作流程构建的单一后台管理系统，管理客房、客房类型、房价方案、季节性定价、税费和库存。

多酒店支持

通过一次安装即可运营多个酒店，并可设置各酒店的客房、房价、员工权限，以及查看集团合并报告。

内置酒店网站

推出一个开箱即用的面向客户的酒店网站，其中包含客房列表、图片库、评论和联系页面，无需单独维护CMS。

模块和附加组件

通过 QloApps 市场中的支付网关、渠道管理器和营销模块扩展预订流程，无需修改核心代码。

多语言和货币

为国际宾客提供原生的多语言和多币种支持，可通过管理仪表板针对每个市场进行配置。

为什么要在 Hostinger 上运行 QloApps

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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