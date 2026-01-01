部署 Onyx 一键安装。
开源AI聊天和企业搜索平台，连接每个LLM到您的团队知识。
为 Onyx 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Onyx 构建什么
Onyx 是一个开源AI平台，它将功能丰富的聊天界面与团队文档和应用程序的企业搜索相结合。它支持所有主要的LLM提供商——OpenAI、Anthropic、Azure、AWS Bedrock、Google Vertex，以及任何通过Ollama或vLLM暴露的自托管模型——因此您可以自由选择适合每个任务的模型，而无需重写您的技术栈。
在您的VPS上自托管Onyx，可以将聊天记录、索引文档和连接器凭据保留在您控制的基础设施上。超过四十个连接器将来自Google Drive、Slack、Confluence、GitHub、Notion、Jira等的数据拉取到一个统一的搜索索引中，这样答案就可以引用原始资料，而不是将敏感上下文泄露给第三方SaaS。
Onyx 的主要功能
兼容所有 LLM
使用您自己的API密钥，适用于OpenAI、Anthropic、Azure、AWS Bedrock、Vertex，或任何兼容OpenAI的端点，包括本地Ollama和vLLM部署。
四十多个连接器
索引 Google Drive、Slack、Confluence、Notion、GitHub、Jira、Salesforce、Zendesk 等众多平台，以便聊天回复能引用您真实的团队知识。
AI智能体和助手
构建自定义助手，配备量身定制的提示、连接器范围和工具，让每个团队都能拥有一个符合其工作流程的AI。
引用和基础
每个答案都链接回源文档，因此用户可以验证声明并信任回复，而不是猜测是否存在幻觉。
基于角色的权限
文档级访问控制继承源系统权限，因此用户只能看到他们已被允许阅读的内容。
自托管隐私
聊天、向量和源文档都保留在您的VPS上——没有任何内容发送到Onyx服务器，您完全掌控模型和连接器流量。
为什么要在 Hostinger 上运行 Onyx
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。