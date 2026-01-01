Onyx 是一个开源AI平台，它将功能丰富的聊天界面与团队文档和应用程序的企业搜索相结合。它支持所有主要的LLM提供商——OpenAI、Anthropic、Azure、AWS Bedrock、Google Vertex，以及任何通过Ollama或vLLM暴露的自托管模型——因此您可以自由选择适合每个任务的模型，而无需重写您的技术栈。

在您的VPS上自托管Onyx，可以将聊天记录、索引文档和连接器凭据保留在您控制的基础设施上。超过四十个连接器将来自Google Drive、Slack、Confluence、GitHub、Notion、Jira等的数据拉取到一个统一的搜索索引中，这样答案就可以引用原始资料，而不是将敏感上下文泄露给第三方SaaS。