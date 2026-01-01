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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Apprise API 构建什么

Apprise API 是一个轻量级的 REST 微服务，它封装了 Apprise 通知库，为任何应用程序提供一个单一的端点，以同时触达超过 120 个通知平台。您无需在您运营的每个服务中为 Slack、Discord、PagerDuty、电子邮件和移动推送维护单独的集成，只需在 Apprise API 中配置一次目标，即可通过一次 HTTP 调用将通知路由到所有这些目标。

自托管 Apprise API 可将通知路由逻辑和任何敏感的 webhook 令牌保留在您自己的基础设施上，而不是通过第三方聚合器。有状态配置模式可在重启后持久保存您的通知端点和模板，而内置的 Web 界面允许您无需编写代码即可测试和管理目标。

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你可以用 {name} 构建什么

Apprise API 的主要功能

120+ 通知服务

通过一个统一的 API，触达 Slack、Discord、Microsoft Teams、PagerDuty、Pushover、电子邮件以及数十种其他服务，无需为每项服务维护单独的集成。

有状态配置

持久存储通知端点和模板，以便您可以通过标签在多个应用程序中引用它们，而无需在每个请求中重复连接详细信息。

标记和路由

将通知目的地组织成命名组，并通过单个标签参数向正确的受众（值班工程师、特定团队频道或所有频道）发送有针对性的警报。

内置Web界面

通过基于浏览器的用户界面配置、测试和管理通知端点，这样非开发人员无需直接操作 REST API 即可设置新的目标。

附件支持

随通知消息发送文件、图片和日志片段，通过包含诊断和立即响应所需的证据，使警报更具可操作性。

为什么要在 Hostinger 上运行 Apprise API

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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