Apprise API 是一个轻量级的 REST 微服务，它封装了 Apprise 通知库，为任何应用程序提供一个单一的端点，以同时触达超过 120 个通知平台。您无需在您运营的每个服务中为 Slack、Discord、PagerDuty、电子邮件和移动推送维护单独的集成，只需在 Apprise API 中配置一次目标，即可通过一次 HTTP 调用将通知路由到所有这些目标。

自托管 Apprise API 可将通知路由逻辑和任何敏感的 webhook 令牌保留在您自己的基础设施上，而不是通过第三方聚合器。有状态配置模式可在重启后持久保存您的通知端点和模板，而内置的 Web 界面允许您无需编写代码即可测试和管理目标。