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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Indico 构建什么

Indico是一个功能丰富的活动管理平台，诞生于万维网的发源地CERN，旨在协调从小型研讨会到有数千名参与者的全球科学会议的一切活动。它在一个集成系统中处理摘要提交和同行评审、多轨议程、论文集、房间预订、注册、支付和徽章打印。

在您的VPS上自托管Indico可以将敏感的参与者数据、摘要和学术提交保留在您控制的基础设施上，避免大型会议的按事件SaaS费用，并允许您自定义主题、插件和身份验证以符合机构要求。

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你可以用 {name} 构建什么

Indico 的主要功能

会议管理

规划多日、多专题会议，配备结构化的时间表、会议主席和演讲者管理功能，专为学术活动而设计。

摘要和同行评审

收集摘要、分配审稿人、运行单盲或双盲审稿流程，并发布会议论文集，无需第三方工具。

房间预订

管理组织内的共享会议室，支持日历视图、重复预订和审批工作流程。

注册和付款

构建自定义注册表单，包含折扣码、容量限制以及用于票务和住宿的支付集成。

插件和 SSO

通过 Zoom、OAuth、SAML、LDAP 和 Shibboleth 插件扩展 Indico，以集成现有的机构身份提供商。

CERN级标准

Indico旨在运行整个CERN活动日历，可从单个研讨会扩展到有数千名与会者的会议。

为什么要在 Hostinger 上运行 Indico

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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