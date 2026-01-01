部署 Judge0 CE 一键安装。
开源代码执行API，可在隔离沙箱中编译并运行60多种编程语言的提交。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Judge0 CE 构建什么
Judge0 CE 是一个开源的在线评测系统，它提供了一个简单的HTTP JSON API，用于编译和执行60多种编程语言的源代码，包括C、C++、Java、Python、JavaScript、Go、Rust和Ruby。每次提交都会在一个完全隔离、资源受限的沙盒中编译和运行，该沙盒使用Linux内核命名空间和cgroups技术，从而防止失控进程、内存耗尽或文件系统逃逸。
自托管Judge0使您能够构建编程评估平台、竞技编程评测系统或教育工具，而无需依赖第三方执行服务。您可以拥有API、控制速率限制，并将所有提交数据保存在自己的VPS上。CE版本是免费的，并采用MIT许可，无论使用量大小，均不收取每次执行费用。
Judge0 CE 的主要功能
支持60多种语言
执行C、C++、Java、Python、JavaScript、Go、Rust、Ruby以及数十种其他语言的提交——所有这些都由一个统一的API端点处理。
隔离沙盒执行
每次提交都在内核级沙盒中运行，并受到严格的CPU时间、内存和进程限制，从而防止并发执行之间相互干扰。
简单 HTTP JSON API
通过单个POST请求创建包含源代码和语言ID的提交，并轮询或同步等待判决、输出和运行时统计信息。
身份验证和授权
通过可配置的身份验证和授权令牌标头保护 API，仅允许受信任的客户端进行受控访问。
异步工作池
一个独立的 worker 进程从 Redis 中排出执行队列，从而使 API 服务器在高提交负载下仍能保持响应。
内置限速
可以配置基于客户端的速率限制，以防止单个调用方在共享部署中占满执行池。
为什么要在 Hostinger 上运行 Judge0 CE
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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