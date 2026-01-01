Judge0 CE 是一个开源的在线评测系统，它提供了一个简单的HTTP JSON API，用于编译和执行60多种编程语言的源代码，包括C、C++、Java、Python、JavaScript、Go、Rust和Ruby。每次提交都会在一个完全隔离、资源受限的沙盒中编译和运行，该沙盒使用Linux内核命名空间和cgroups技术，从而防止失控进程、内存耗尽或文件系统逃逸。

自托管Judge0使您能够构建编程评估平台、竞技编程评测系统或教育工具，而无需依赖第三方执行服务。您可以拥有API、控制速率限制，并将所有提交数据保存在自己的VPS上。CE版本是免费的，并采用MIT许可，无论使用量大小，均不收取每次执行费用。